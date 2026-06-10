Andrés Besel y la mirada de AMET: "Las escuelas técnicas son fundamentales para el desarrollo"

Andrés Besel, secretario general de AMET, analizó la crisis de financiamiento educativo y alertó por la falta de insumos en talleres escolares

El secretario general de AMET de Entre Ríos, Andrés Besel, estuvo en La Mañana de La Red Paraná (88.7), donde analizó la situación de las escuelas técnicas tras el recorte de fondos nacionales y advirtió sobre el impacto que tendrá la medida en la calidad educativa, los talleres y la permanencia de miles de estudiantes.

El titular de AMET recordó que la Ley 26.058 no solo establecía partidas presupuestarias específicas, sino que también había permitido ordenar y fortalecer el sistema de educación técnica en Argentina.

“Esa ley organizó la formación técnico profesional, los programas de estudio y el funcionamiento de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Con el presupuesto 2026 se elimina el artículo que garantizaba los fondos y eso genera una enorme preocupación”, explicó.

Según detalló, en Entre Ríos los recursos destinados a estas instituciones alcanzaron durante el último año unos 726 millones de pesos. Sin embargo, estiman que este año no llegará ni la mitad de esa cifra, si es que finalmente se concretan los envíos.

Frente a esta situación, AMET impulsó una presentación judicial en la Ciudad de Buenos Aires junto a padres y estudiantes de distintas provincias.

“La jueza entendió que no se trata de un reclamo individual sino de un problema colectivo que afecta a toda la educación técnica argentina”, señaló Besel.

Actualmente, la organización reúne firmas de cooperadoras, universidades, sindicatos, empresas y ciudadanos bajo la figura de “amigos de la causa”, con el objetivo de respaldar el planteo judicial y solicitar una medida cautelar que suspenda la eliminación de los fondos.

El impacto en las escuelas

Durante la entrevista, Besel explicó que el recorte afecta directamente el funcionamiento diario de los establecimientos educativos. Los fondos eran utilizados para comprar materiales, sostener talleres y garantizar condiciones básicas de enseñanza.

“Estamos hablando de conectividad, herramientas, cables, elementos de seguridad, semillas para escuelas agropecuarias, madera, insumos eléctricos o materiales para prácticas. Todo eso depende de esos recursos”, afirmó.

Uno de los ejemplos más recientes fue el corte del servicio de internet en distintas escuelas técnicas debido a la falta de financiamiento.Besel remarcó además que muchas familias no tienen posibilidad económica de afrontar esos gastos por cuenta propia, algo que históricamente generó desigualdades y abandono escolar.

“Cuando un estudiante no puede acceder a los materiales necesarios, termina dejando la escuela técnica o migrando a otra modalidad. Eso ya ocurrió en otras épocas y no queremos volver a vivirlo”, advirtió.

También destacó la importancia de garantizar condiciones de seguridad dentro de los talleres y espacios de práctica.

“En una escuela técnica los elementos de protección son fundamentales. Una máscara para soldar, guantes o anteojos no son accesorios: son herramientas indispensables para cuidar a los estudiantes”, expresó.

La defensa de la escuela pública

A lo largo de la charla, Besel cuestionó las prioridades del Gobierno nacional y aseguró que la educación técnica cumple un rol estratégico en el desarrollo productivo del país.

“No entendemos cómo se eliminan fondos para la formación de jóvenes mientras se benefician otros sectores económicos. Las escuelas técnicas son fundamentales para el desarrollo de las comunidades”, sostuvo.

El dirigente remarcó que estas instituciones no son masivas, pero sí esenciales para muchas localidades de Entre Ríos y del resto del país. También señaló que la crisis afecta la formación de futuros docentes técnicos. Según explicó, el profesorado técnico profesional tampoco contará con financiamiento, lo que compromete la preparación de nuevos recursos humanos especializados.

“Estamos hablando de una pedagogía específica, destinada a jóvenes y adultos que requieren una formación diferente. Si se pierde eso, también se deteriora la calidad educativa”, explicó.

Una militancia marcada por la experiencia

Profesor de disciplina industrial y referente sindical desde hace años, Andrés Besel recordó que sus primeros pasos dentro de AMET estuvieron atravesados por los conflictos laborales que afectaron a la educación técnica durante la década del noventa.

“Viví situaciones muy difíciles. Había docentes que no podían lograr estabilidad laboral y familias enteras atravesadas por la incertidumbre. Esa experiencia me marcó profundamente”, relató.

Contó que comenzó a involucrarse gremialmente a partir de problemas concretos en su escuela, cuando varios docentes quedaron en una situación laboral compleja tras las transferencias educativas de Nación a Provincia.

“Buscamos respuestas en muchos lugares y fue AMET el espacio que nos acompañó. Ahí entendí la importancia de involucrarse y defender colectivamente nuestras escuelas”, recordó el secretario de AMET.

Andres, también señaló que aquellas experiencias personales terminaron fortaleciendo su compromiso con la educación pública y con la defensa de la formación técnica como herramienta de desarrollo social.

“No quiero volver a ver escuelas desfinanciadas ni jóvenes quedándose afuera del sistema educativo. La única manera de evitarlo es involucrándose, defendiendo la educación pública y trabajando colectivamente”, concluyó.