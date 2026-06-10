Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

Con tres partidos, este miércoles se abrirán las series de los cuartos de final del campeonato de Primera A de la APB.

Este miércoles iniciarán los playoffs del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Tres partidos abrirán las series de los cuartos de final, pautadas al mejor de tres juegos, mientras que el restante será este jueves.