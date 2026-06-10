Este miércoles iniciarán los playoffs del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Tres partidos abrirán las series de los cuartos de final, pautadas al mejor de tres juegos, mientras que el restante será este jueves.
Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB
Con tres partidos, este miércoles se abrirán las series de los cuartos de final del campeonato de Primera A de la APB.
10 de junio 2026 · 16:21hs
Quique, Talleres, Unión de Crespo y Ciclista serán anfitriones de Recreativo, Echagüe, Olimpia y Estudiantes, respectivamente.
Programación del primer partido de cuartos de final del Torneo Apertura
Miércoles
A las 21: Quique-Recreativo
A las 21.30: Talleres-Echagüe y Unión-Olimpia
Jueves
A las 21: Ciclista-Estudiantes