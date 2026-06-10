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Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

Con tres partidos, este miércoles se abrirán las series de los cuartos de final del campeonato de Primera A de la APB.

10 de junio 2026 · 16:21hs
Quique y Recreativo protagonizarán un atractivo duelo por la APB.

Prensa APB

Quique y Recreativo protagonizarán un atractivo duelo por la APB.

Este miércoles iniciarán los playoffs del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Tres partidos abrirán las series de los cuartos de final, pautadas al mejor de tres juegos, mientras que el restante será este jueves.

Quique, Talleres, Unión de Crespo y Ciclista serán anfitriones de Recreativo, Echagüe, Olimpia y Estudiantes, respectivamente.

Ciclista se quedó con el 2 de la fase regular. 

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Programación del primer partido de cuartos de final del Torneo Apertura

Miércoles

A las 21: Quique-Recreativo

A las 21.30: Talleres-Echagüe y Unión-Olimpia

Jueves

A las 21: Ciclista-Estudiantes

APB Torneo Apertura Quique Básquet
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