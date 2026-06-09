Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

En un accidente en la Ruta 12 se vieron involucrados tres camiones de gran porte. El siniestro vial ocurrió entre Nogoyá y 20 de Septiembre.

El camión volcó en la Ruta 12 entre Nogoyá y la localidad de 20 de Septiembre.

Un accidente se registró en la tarde de este martes en la Ruta 12 , donde se vieron involucrados tres camiones de gran porte. El siniestro vial ocurrió en el tramo que une las comunidades de Nogoyá y 20 de Septiembre a la altura del campamento de la Dirección de Vialidad.

De acuerdo a lo informado, el accidente se habría desencadenado cuando un Mercedes Benz 1114 con acoplado, por razones desconocidas, mordió la banquina y al intentar regresar al asfalto, el conductor oriundo de Rosario del Tala, perdió el control de la unidad, lo que provocó el vuelco completo sobre la ruta.

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Detrás del Mercedes circulaban otros dos transportes de carga en la misma dirección, en sentido este-oeste (con dirección hacia Rosario), cuyos conductores debieron realizar maniobras de emergencia al ver cómo el primer camión se cruzaba y volcaba delante de ellos.

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El segundo vehículo involucrado, un Iveco 450, era guiado por un hombre de Villaguay. El vehículo, al frenar evitó impactar con el otro camión pero terminó perdiendo estabilidad y chocó violentamente contra el guardarraíl de la banquina. Un tercer camión, un Scania 420 con acoplado, conducido por un ciudadano brasileño, pudo detener la unidad a tiempo.

No se registraron personas lesionadas a pesar de las impactantes imágenes del accidente.