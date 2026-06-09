Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

En un accidente en la Ruta 12 se vieron involucrados tres camiones de gran porte. El siniestro vial ocurrió entre Nogoyá y 20 de Septiembre.

9 de junio 2026 · 18:37hs
El camión volcó en la Ruta 12 entre Nogoyá y la localidad de 20 de Septiembre.

El camión volcó en la Ruta 12 entre Nogoyá y la localidad de 20 de Septiembre.

Un accidente se registró en la tarde de este martes en la Ruta 12, donde se vieron involucrados tres camiones de gran porte. El siniestro vial ocurrió en el tramo que une las comunidades de Nogoyá y 20 de Septiembre a la altura del campamento de la Dirección de Vialidad.

El accidente en la Ruta 12

De acuerdo a lo informado, el accidente se habría desencadenado cuando un Mercedes Benz 1114 con acoplado, por razones desconocidas, mordió la banquina y al intentar regresar al asfalto, el conductor oriundo de Rosario del Tala, perdió el control de la unidad, lo que provocó el vuelco completo sobre la ruta.

tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camion en la ruta 12

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

La estudiantes decidió realizar la denuncia interna y se abrió una investigación en el Profesorado.

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Detrás del Mercedes circulaban otros dos transportes de carga en la misma dirección, en sentido este-oeste (con dirección hacia Rosario), cuyos conductores debieron realizar maniobras de emergencia al ver cómo el primer camión se cruzaba y volcaba delante de ellos.

LEER MÁS: Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

El segundo vehículo involucrado, un Iveco 450, era guiado por un hombre de Villaguay. El vehículo, al frenar evitó impactar con el otro camión pero terminó perdiendo estabilidad y chocó violentamente contra el guardarraíl de la banquina. Un tercer camión, un Scania 420 con acoplado, conducido por un ciudadano brasileño, pudo detener la unidad a tiempo.

No se registraron personas lesionadas a pesar de las impactantes imágenes del accidente.

Ruta 12 Accidente Nogoyá
Noticias relacionadas
EMBARAZADA. Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

La moto fue impactada por un automovilista quien se dio a la fuga del lugar.

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

En la Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12. 

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José. La joven atacada sufrió un traumatismo de cráneo encefálico

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ver comentarios

Lo último

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales

Ultimo Momento
Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales

Según Unicef, la pobreza infantil bajó en Argentina al 42,3% en 2025

Según Unicef, la pobreza infantil bajó en Argentina al 42,3% en 2025

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Policiales
Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Ovación
Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

La APBF repudió una agresión a un árbitro

La APBF repudió una agresión a un árbitro

Liga Federal: Quique, Sionista y Recreativo sacaron ventaja

Liga Federal: Quique, Sionista y Recreativo sacaron ventaja

Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez

Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez

Agresión a un árbitro tras un partido de básquet femenino en Paraná

Agresión a un árbitro tras un partido de básquet femenino en Paraná

La provincia
Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales

Feder alertó sobre la crítica situación que atraviesan las empresas entrerrianas

Feder alertó sobre la crítica situación que atraviesan las empresas entrerrianas

Paraná: se realizan obras en calle Ameghino

Paraná: se realizan obras en calle Ameghino

Entre Ríos participó del primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas

Entre Ríos participó del primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas

Entre Ríos: el patentamiento de vehículos cayó más de 31% anual en mayo

Entre Ríos: el patentamiento de vehículos cayó más de 31% anual en mayo

Dejanos tu comentario