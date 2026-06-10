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Allanaron un coto de caza de Gualeguaychú por presunto contrabando de fauna silvestre

La medida fue ordenada por la Fiscalía Federal a cargo del doctor Pedro Rebollo y se dio en en un coto de caza ubicado en Costa Uruguay Sur, en Gualeguaychú.

10 de junio 2026 · 18:55hs
Un ejemplar de ciervo colorado fue encontrado con vida en Gualeguaychú.

Un ejemplar de ciervo colorado fue encontrado con vida en Gualeguaychú.

Efectivos de la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval y personal de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación (área de Fauna) realizaron este miércoles un allanamiento en un coto de caza ubicado en Costa Uruguay Sur, en el departamento Gualeguaychú.

La medida fue ordenada por la Fiscalía Federal a cargo del doctor Pedro Rebollo, en el marco de una causa por presunta violación a la normativa de protección de fauna silvestre y contrabando.

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El allanamiento en Gualeguaychú

Durante el allanamiento, el personal de Prefectura secuestró el ornamento de un ciervo colorado de 72 puntas, confirmó Rebollo a R2820 y señaló que un ejemplar fue encontrado con vida. También se constató la presencia de otros animales protegidos por la legislación vigente.

La Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre declara de interés público la protección, conservación y aprovechamiento racional de los animales silvestres que habitan el territorio nacional, y prohíbe expresamente su caza, captura, tenencia, transporte y comercialización ilegal. Las infracciones pueden derivar en causas penales federales.

El fiscal Rebollo solicitó el allanamiento luego de tomar conocimiento de una denuncia realizada por la ONG Freeland a la Brigada de Control Ambiental de Nación donde consta que el 16 de marzo pasado "se habría realizado una actividad cinegética de, al menos, un ejemplar de ciervo colorado de astas de 72 puntas, que determinaría su alto valor de mercado por su trascendental genética".

De hecho, ese evento consta en una publicación en redes sociales del propio coto de caza donde se muestran fotografías con personas armadas posando junto a un ciervo colorado. Las imágenes generaron sospechas sobre un posible traslado ilegal del animal a la provincia de Entre Ríos con fines de caza deportiva, práctica que está bajo investigación judicial.

El operativo se concretó en el predio "Médano Salvaje" y el animal habría sido trasladado en forma "irregular" desde un criadero de la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires, hasta Costa Uruguay Sur. Una vez allí, habría sido ofrecido para la caza a un empresario agropecuario brasileño que opera en Paraguay.

Colateralmente, se pidió secuestrar celulares, tabletas, computadoras y aparatos electrónicos donde se pueda acceder a documentación para esclarecer los hechos. Y también, el secuestro de armas de fuego que se ofrecerían en alquiler, cuestión que transgrede las normas de la actividad de caza.

Gualeguaychú Prefectura Naval Uruguay
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