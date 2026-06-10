Rosario Romero destacó las oportunidades que abre China para el desarrollo de Paraná.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, realizó un balance positivo de la misión institucional desarrollada en China.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero , realizó un balance positivo de la misión institucional desarrollada en China, donde participó de actividades vinculadas a los Brics y mantuvo reuniones con actores locales, empresas tecnológicas y referentes del desarrollo urbano e industrial.

Expresiones de Rosario Romero

La intendenta Romero valoró que la experiencia permitió conocer tecnologías, modelos de gestión y oportunidades de cooperación que pueden contribuir al desarrollo sostenible de Paraná.

La participación permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos que enfrentan las ciudades en el contexto de la nueva revolución industrial. Entre los principales temas abordados se destacaron la energía, el saneamiento, la movilidad urbana, la digitalización de los servicios públicos, la producción, el empleo y la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión estatal.

Romero detalló que durante la convocatoria de los Brics “los temas que se trataron fueron energía, agua, saneamiento, movilidad, digitalización, producción y trabajo en la nueva realidad de la tercera revolución industrial, donde la Inteligencia Artificial tiene presencia en todas las administraciones estatales y formación de recursos humanos”.

A lo que agregó: “Nos trajimos una mirada muy valiosa sobre cómo las ciudades pueden planificar su crecimiento a partir de la innovación, la tecnología y la sustentabilidad. Son experiencias que inspiran y que pueden adaptarse a la realidad de Paraná”, expresó Romero.

Otros datos del viaje a China

Además, la comitiva recorrió empresas vinculadas a la fabricación de equipamiento para municipios, energías renovables y nuevas tecnologías, observando experiencias vinculadas a la eficiencia energética y el uso de paneles solares, una política que la Municipalidad ya viene impulsando en distintos proyectos locales.

Durante la misión también se visitaron empresas líderes en innovación y desarrollo tecnológico. La experiencia permitió conocer de primera mano procesos productivos, sistemas de gestión y modelos de organización vinculados a la economía del conocimiento.

Romero remarcó la importancia de fortalecer los vínculos internacionales para generar oportunidades de desarrollo. “Las ciudades no pueden quedarse aisladas. Tenemos que mirar el mundo, aprender de las experiencias exitosas y construir relaciones que nos permitan acceder a nuevas tecnologías, financiamiento y conocimiento”, afirmó.

Una agenda pensada para el futuro de la ciudad

Por otra parte, la intendenta de la capital entrerriana señaló que la experiencia reafirmó la necesidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, la sostenibilidad ambiental y la mejora de los servicios urbanos.

“Cuando participamos de estas misiones lo hacemos pensando en las oportunidades que pueden abrirse para Paraná. Cada experiencia, cada contacto y cada conocimiento adquirido contribuyen a construir una ciudad más moderna, eficiente y preparada para los desafíos del futuro”, concluyó.