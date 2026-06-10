Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Un chofer denunció haber escuchado una detonación, aunque las pericias no hallaron evidencias de disparos. No obstante, se identificó a un exempleado.

Un exchofer de transporte urbano de pasajeros de Paraná quedó en el centro de una investigación judicial tras un confuso episodio ocurrido en la ciudad de Paraná. El hombre, de 36 años, fue identificado como el conductor de un automóvil que estuvo presente en el lugar donde un colectivero denunció haber sido atacado.

Los hechos se desencadenaron cuando un chofer de la empresa San José presentó una denuncia formal, relatando que, mientras realizaba su recorrido por la calle José Hernández, se cruzó con un Chevrolet blanco y escuchó una fuerte detonación que asoció con un disparo de arma de fuego.

La investigación policial, apoyada en el análisis de cámaras de seguridad, permitió localizar el vehículo y a su propietario. Al ser abordado por las autoridades, el sospechoso reveló un dato clave: actualmente trabaja como chofer de una aplicación de transporte, pero anteriormente fue empleado de la misma empresa de colectivos, de la cual fue desvinculado.

A pesar de la gravedad del relato inicial, las pericias técnicas sembraron dudas sobre la naturaleza del ataque. Tras inspeccionar la unidad de transporte y rastrillar la zona del incidente, los efectivos no hallaron impactos de proyectiles, daños materiales compatibles con disparos ni restos balísticos.

Identificaron al exchofer

Debido a estas inconsistencias, la Justicia aún no ha podido confirmar que el estruendo escuchado haya sido efectivamente un balazo. No obstante, la Fiscalía ordenó la identificación formal del exchofer y dispuso que continúen las actuaciones para esclarecer si su presencia en el sitio y su pasado laboral en la empresa tienen alguna relación directa con el hecho denunciado.