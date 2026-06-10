Uno Entre Rios | Policiales | Colectivo

Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Un chofer denunció haber escuchado una detonación, aunque las pericias no hallaron evidencias de disparos. No obstante, se identificó a un exempleado.

10 de junio 2026 · 07:53hs
Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Foto: UNO/Álvaro Moreyra

Un exchofer de transporte urbano de pasajeros de Paraná quedó en el centro de una investigación judicial tras un confuso episodio ocurrido en la ciudad de Paraná. El hombre, de 36 años, fue identificado como el conductor de un automóvil que estuvo presente en el lugar donde un colectivero denunció haber sido atacado.

Los hechos se desencadenaron cuando un chofer de la empresa San José presentó una denuncia formal, relatando que, mientras realizaba su recorrido por la calle José Hernández, se cruzó con un Chevrolet blanco y escuchó una fuerte detonación que asoció con un disparo de arma de fuego.

El camión volcó en la Ruta 12 entre Nogoyá y la localidad de 20 de Septiembre.

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

La estudiantes decidió realizar la denuncia interna y se abrió una investigación en el Profesorado.

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

La investigación policial, apoyada en el análisis de cámaras de seguridad, permitió localizar el vehículo y a su propietario. Al ser abordado por las autoridades, el sospechoso reveló un dato clave: actualmente trabaja como chofer de una aplicación de transporte, pero anteriormente fue empleado de la misma empresa de colectivos, de la cual fue desvinculado.

LEER MÁS: Paraná: preocupación por hechos de vandalismo contra colectivos

A pesar de la gravedad del relato inicial, las pericias técnicas sembraron dudas sobre la naturaleza del ataque. Tras inspeccionar la unidad de transporte y rastrillar la zona del incidente, los efectivos no hallaron impactos de proyectiles, daños materiales compatibles con disparos ni restos balísticos.

Identificaron al exchofer

Debido a estas inconsistencias, la Justicia aún no ha podido confirmar que el estruendo escuchado haya sido efectivamente un balazo. No obstante, la Fiscalía ordenó la identificación formal del exchofer y dispuso que continúen las actuaciones para esclarecer si su presencia en el sitio y su pasado laboral en la empresa tienen alguna relación directa con el hecho denunciado.

Colectivo Paraná disparo
Noticias relacionadas
EMBARAZADA. Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

La moto fue impactada por un automovilista quien se dio a la fuga del lugar.

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

En la Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12. 

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José. La joven atacada sufrió un traumatismo de cráneo encefálico

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ver comentarios

Lo último

Hantavirus: notifica nuevos casos y ascienden a un total de 47

Hantavirus: notifica nuevos casos y ascienden a un total de 47

Edgardo Kueider comenzó a ser juzgado en Paraguay por presunta tentativa de contrabando de dólares

Edgardo Kueider comenzó a ser juzgado en Paraguay por presunta tentativa de contrabando de dólares

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

Ultimo Momento
Hantavirus: notifica nuevos casos y ascienden a un total de 47

Hantavirus: notifica nuevos casos y ascienden a un total de 47

Edgardo Kueider comenzó a ser juzgado en Paraguay por presunta tentativa de contrabando de dólares

Edgardo Kueider comenzó a ser juzgado en Paraguay por presunta tentativa de contrabando de dólares

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

Senasa actualizó medidas para prevenir el picudo rojo de las palmeras

Senasa actualizó medidas para prevenir el picudo rojo de las palmeras

Los Premios Municipales de Arte ponen el foco en la producción local

Los Premios Municipales de Arte ponen el foco en la producción local

Policiales
Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Ovación
Jorge Sampaoli será el nuevo DT de Talleres

Jorge Sampaoli será el nuevo DT de Talleres

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Newcom: inclusión sin etiquetas

Newcom: inclusión sin etiquetas

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

La APBF repudió una agresión a un árbitro

La APBF repudió una agresión a un árbitro

La provincia
Senasa actualizó medidas para prevenir el picudo rojo de las palmeras

Senasa actualizó medidas para prevenir el picudo rojo de las palmeras

El sector gastronómico espera un repunte con la llegada del Mundial

El sector gastronómico espera un repunte con la llegada del Mundial

La Feria en tu Barrio estará esta semana en Mosconi, Loma Hermosa y Plaza Sáenz Peña

La Feria en tu Barrio estará esta semana en Mosconi, Loma Hermosa y Plaza Sáenz Peña

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

Entre Ríos inició la segunda campaña antiaftosa

Entre Ríos inició la segunda campaña antiaftosa

Dejanos tu comentario