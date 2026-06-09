El gobernador homenajeó a periodistas y destacó su rol clave para la democracia.

El gobernador Rogelio Frigerio participó del homenaje que el gobierno provincial realizó a los periodistas . "El rol de los periodistas es clave para la democracia, y lo vamos a defender siempre. Esa es nuestra responsabilidad", remarcó este lunes en la conmemoración que convocó a periodistas de toda la provincia.

El homenaje por el Día del Periodista que se celebra cada 7 de junio, se hizo este lunes 8 de junio en el Museo de Bellas Artes, y frente a casi un centenar de trabajadores de prensa, el gobernador sostuvo: "No queremos complacencia. Queremos rigurosidad, profesionalismo y que nos interpelen siempre a todos los integrantes de nuestro gobierno, empezando por el gobernador. Ese es el trabajo de ustedes; y esa es nuestra responsabilidad" , subrayó.

En el Día del Periodista, el gobierno provincial reconoció la labor de la prensa

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En relación al homenaje, el mandatario sostuvo que lo que hoy se celebra es la "profesionalidad que han demostrado ustedes. Ese compromiso con la verdad y con mantener informada nuestra población", aseguró.

Señaló luego que el periodismo "nos ayuda también a comunicar las acciones de gobierno. Es un rol muy importante y lo agradecemos", al igual que la presencia en la conmemoración de periodistas de distintos lugares de la provincia.

Por último, se refirió al vínculo que tiene con el periodismo y la política. "Mi abuelo, antes que político, fue periodista. Creador de un semanario que fue muy importante en fines de la década del 40, el 50, el 60; y se llamó "¿Qué?". Mi padre también tuvo un rol muy importante en Clarín durante muchos años, y mi primer trabajo fue en una agencia periodística especializada en noticias para el interior del país. Después tuve un programa de radio, también, algunos años. La verdad que el periodismo es una actividad apasionante, y como la política, exige muchísima seriedad y muchísima profesionalidad", concluyó.

Por su parte, el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, felicitó a los presentes por el Día del Periodista y les agradeció "el trabajo que hacemos todos los días, con nuestro equipo y con todos ustedes. Si bien no soy periodista, siempre amé la comunicación política; tengo una relación, conozco a los periodistas y a los medios de toda la provincia. Para mí, que el gobernador me haya permitido estar en este lugar, es un honor y lo disfruto todos los días", finalizó.