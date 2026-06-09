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Jorge Sampaoli será el nuevo DT de Talleres

Sampaoli regresará al fútbol argentino después de 26 años para reemplazar a Carlos Tevez en la T, donde será el técnico más caro de la historia del club.

9 de junio 2026 · 23:03hs
Sampaoli dirigirá en Argentina.

Sampaoli dirigirá en Argentina.

Jorge Sampaoli está volverá a la Argentina. El técnico santafesino concretó su llegada a Talleres de Córdoba para reemplazar a Carlos Tevez, quien dejó el cargo tras la eliminación en los octavos del Torneo Apertura. El contrato será de 18 meses con vencimiento el 31 de diciembre de 2027 y lo convertiría en el entrenador más caro de la historia del club. Además, será su regreso al fútbol argentino después de 26 años: la última vez que dirigió en el país fue en el año 2000, en Argentino de Rosario.

La operación se aceleró después de que la negociación con Martín Anselmi, el candidato principal, se cayera a último momento. La T salió a buscar rápidamente un reemplazante y acordó con el ex técnico de Atlético Mineiro, donde dirigió desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026 con un saldo de 10 victorias, 14 empates y 9 derrotas en 33 partidos. En Brasil también perdió la final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

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El plantel del elenco cordobés regresará a los entrenamientos este jueves para iniciar la pretemporada y se espera que Sampaoli ya esté al mando para hacer un diagnóstico del equipo y empezar a planificar el mercado de pases. El primer objetivo será meter al club en zona de clasificación a las copas internacionales para la próxima temporada.

Vuelve Sampaoli

La llegada de Sampaoli a Talleres trae consigo un dato que siempre genera debate: a lo largo de su carrera acumuló más de 21 millones de dólares en indemnizaciones por desvinculaciones anticipadas. Rennes fue el caso más llamativo: dirigió apenas diez partidos, perdió siete, y cobró cerca de seis millones de dólares. En Sevilla recibió 8,5 millones tras su segundo ciclo en 2023. En la Selección Argentina, tras la eliminación en octavos del Mundial 2018 de Rusia ante Francia, acordó una salida por alrededor de 1,5 millones. En Brasil pasó por Santos, Flamengo y Atlético Mineiro, con compensaciones que sumaron varios millones más.

El punto más alto de su carrera llegó en Universidad de Chile, donde ganó tres campeonatos locales y la Copa Sudamericana 2011. Ese rendimiento le abrió las puertas de la selección chilena, con la que obtuvo la Copa América 2015. Talleres apuesta a que ese técnico todavía existe y que Córdoba puede ser el escenario de su relanzamiento en el fútbol sudamericano.

Sampaoli Talleres Carlos Tévez
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