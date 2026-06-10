El Locro Fest regresa con gastronomía y artistas entrerrianos

El encuentro se realizará este domingo 14 de junio en el Paseo del Ferrocarril. Habrá concurso gastronómico, feria de emprendedores y espectáculos musicales

Viale se prepara para recibir una nueva edición del Locro Fest, una propuesta que combina gastronomía, música y producción local en una jornada pensada para toda la familia. El evento se realizará este domingo 14 de junio en el Paseo del Ferrocarril y contará con concurso gastronómico, feria de emprendedores y artesanos, además de una nutrida programación artística.

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La presentación oficial se realizó este martes en el Museo de Casa de Gobierno, en Paraná, con la participación de autoridades provinciales y municipales. La actividad es organizada por la Municipalidad de Viale y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el valor de este tipo de celebraciones para el desarrollo cultural de las comunidades entrerrianas.

“Es importante acompañar desde el Gobierno de la provincia a las fiestas de cada localidad, con un espíritu de identidad federal y de desarrollo para la cultura de cada lugar entrerriano”, sostuvo.

Por su parte, el intendente de Viale, Carlos Weiss, invitó a vecinos y visitantes a participar de la propuesta y remarcó el crecimiento que ha tenido el encuentro en los últimos años.

“Quienes vengan a visitarnos van a ser muy bien recibidos para compartir nuestra identidad gastronómica y cultural”, expresó.

Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con el concurso gastronómico, uno de los principales atractivos de la jornada. Según informó la subsecretaria de Cultura y Educación de Viale, Florencia Landra, podrán participar equipos integrados por tres personas mayores de 18 años. Los concursantes competirán por premios en efectivo para los tres primeros puestos y una mención especial.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes y los interesados pueden obtener más información a través de la página web y las redes sociales oficiales del Municipio de Viale.

Además de la competencia culinaria, el predio contará con la presencia de emprendedores y artesanos locales que ofrecerán productos de distintos rubros, consolidando un espacio destinado a visibilizar el trabajo de la economía regional.

La programación artística comenzará a las 12.30 y reunirá a destacados músicos y grupos de la región. Sobre el escenario actuarán Trío Alegría, Nahuel Borrá, Los Hermanos Corradin, Los Aromitos, Oriana Fontana, Kevin Arellano y el Taller Municipal de Folclore. La entrada será libre y gratuita.