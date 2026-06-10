Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Senesi

Tottenham presentó al entrerriano Marcos Senesi

Los Spurs se salvaron del descenso y quieren renovarse para la próxima temporada. El defensor concordiense Marcos Senesi es una de las caras nuevas.

10 de junio 2026 · 17:12hs
Marcos Senesi utilizará el dorsal 5 en su nuevo equipo.

Marcos Senesi utilizará el dorsal 5 en su nuevo equipo.

El Tottenham presentó al defensor entrerriano Marcos Senesi como nuevo jugador de cara a la próxima temporada a través de un vídeo con la colaboración de Osvaldo Ardiles (exfutbolista del club, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978).

El concordiense ficha hasta 2030 y llega como agente libre luego de disputar cuatro campañas con el Bournemouth, quien se clasificó por primera vez a competencias europeas.

El representante entrerriano se prepara para la continuidad de la temporada.

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Senesi habló de los objetivos a cumplir en el club "Quiero ganar cosas con el Tottenham y haré todo lo posible para que eso suceda" y agregó "Cada vez que entre en el campo, haré todo lo posible para que los fanáticos se sientan orgullosos y llevar al club de vuelta al lugar al que pertenece".

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La bienvenida a Marcos Senesi

El director deportivo Johan Lange señaló "Marcos es un defensor que aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo a nuestro equipo", "su deseo por competir cada pelota lo convierte en un excelente ajuste para la forma de jugar que queremos".

Senesi (1)

Por su parte, el entrenador Roberto De Zerbi se mostró ansioso por dirigirlo: "Me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando; estoy deseando trabajar con él y ver la contribución que puede hacer al equipo".

Además, analizó el juego del defensor: "Se siente cómodo jugando en un equipo basado en la posesión, lee el juego muy bien y tiene la personalidad para prosperar en un entorno exigente".

Marcos Senesi Tottenham jugador Fútbol
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