Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Ciclista que cedió sus instalaciones para el partido entre San Agustín y Rowing y se expresó públicamente tras el hecho de violencia.

El agresor habría perseguido al árbitro fuera de la cancha. Ciclista repidió lo que pasó en su institución.

Luego del comunicado emitido por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), el Club Ciclista Paraná también manifestó su repudio a los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana durante un encuentro de la categoría Infantil femenina disputado entre San Agustín y Paraná Rowing Club en sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que únicamente facilitó el escenario deportivo para la realización del encuentro, aunque lamentó profundamente lo sucedido al término del partido.

El comunicado de Ciclista

“Desde el Club Ciclista Paraná expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos ayer en nuestras instalaciones, durante el partido disputado entre el Club San Agustín y el Paraná Rowing Club”, señalaron desde la institución.

Además, el club expresó su solidaridad con el árbitro que resultó agredido y remarcó la necesidad de trabajar de manera conjunta para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Queremos aclarar que nuestra institución únicamente facilitó las instalaciones para el partido, y lamentamos profundamente lo sucedido y nos solidarizamos con el árbitro agredido”, indicaron.

En el mismo sentido, Ciclista hizo un llamado a toda la comunidad vinculada al deporte formativo. “Hacemos un llamado a la reflexión a toda la comunidad deportiva —dirigentes, familias y federaciones— para trabajar en conjunto y tomar las medidas necesarias que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse”, expresaron.

Por último, la entidad reafirmó su compromiso con los valores que deben primar en el deporte de formación. “Reafirmamos nuestro compromiso con un deporte sano, formativo y basado en el respeto mutuo”, concluye el comunicado.

La APBF ya había manifestado su rechazo a los hechos y confirmó que se encuentra analizando la situación con la seriedad y responsabilidad que el caso requiere. El episodio generó preocupación en el ámbito del básquet formativo de Paraná y reavivó el debate sobre la violencia en los escenarios deportivos.