Uno Entre Rios | Ovación | Ciclista

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Ciclista que cedió sus instalaciones para el partido entre San Agustín y Rowing y se expresó públicamente tras el hecho de violencia.

9 de junio 2026 · 21:21hs
El agresor habría perseguido al árbitro fuera de la cancha. Ciclista repidió lo que pasó en su institución.

El agresor habría perseguido al árbitro fuera de la cancha. Ciclista repidió lo que pasó en su institución.

Luego del comunicado emitido por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), el Club Ciclista Paraná también manifestó su repudio a los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana durante un encuentro de la categoría Infantil femenina disputado entre San Agustín y Paraná Rowing Club en sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que únicamente facilitó el escenario deportivo para la realización del encuentro, aunque lamentó profundamente lo sucedido al término del partido.

Despierta Mujer 2026 agotó todos los cupos

Despierta Mujer 2026 agotó todos los cupos

Newcom: inclusión sin etiquetas

Newcom: inclusión sin etiquetas

El comunicado de Ciclista

“Desde el Club Ciclista Paraná expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos ayer en nuestras instalaciones, durante el partido disputado entre el Club San Agustín y el Paraná Rowing Club”, señalaron desde la institución.

Además, el club expresó su solidaridad con el árbitro que resultó agredido y remarcó la necesidad de trabajar de manera conjunta para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Queremos aclarar que nuestra institución únicamente facilitó las instalaciones para el partido, y lamentamos profundamente lo sucedido y nos solidarizamos con el árbitro agredido”, indicaron.

En el mismo sentido, Ciclista hizo un llamado a toda la comunidad vinculada al deporte formativo. “Hacemos un llamado a la reflexión a toda la comunidad deportiva —dirigentes, familias y federaciones— para trabajar en conjunto y tomar las medidas necesarias que eviten que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse”, expresaron.

Por último, la entidad reafirmó su compromiso con los valores que deben primar en el deporte de formación. “Reafirmamos nuestro compromiso con un deporte sano, formativo y basado en el respeto mutuo”, concluye el comunicado.

La APBF ya había manifestado su rechazo a los hechos y confirmó que se encuentra analizando la situación con la seriedad y responsabilidad que el caso requiere. El episodio generó preocupación en el ámbito del básquet formativo de Paraná y reavivó el debate sobre la violencia en los escenarios deportivos.

Ciclista Básquet San Agustín Rowing
Noticias relacionadas
Luis de La Fuente Castillo también destacó a Dani Olmo: Está en un momento fantástico de confianza con nosotros.

Luis de La Fuente sacó chapa con España: "Tenemos a los seis mejores del mundo"

El piloto de Paraná se consolida en la cima del torneo dentro del TC Pista Mouras.

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Guido Rodríguez fue campeón del mundo en Qatar 2022.

Guido Rodríguez es el principal candidato a reemplazar a Leonardo Balerdi

La cláusula de rescisión de contrato de Julián Álvarez supera los 500 millones de euros.

Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez

Ver comentarios

Lo último

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Crisis en las Pymes: proyectan 500.000 empleos menos y el cierre de 40.000 empresas

Crisis en las Pymes: proyectan 500.000 empleos menos y el cierre de 40.000 empresas

Ultimo Momento
Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Crisis en las Pymes: proyectan 500.000 empleos menos y el cierre de 40.000 empresas

Crisis en las Pymes: proyectan 500.000 empleos menos y el cierre de 40.000 empresas

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

Despierta Mujer 2026 agotó todos los cupos

Despierta Mujer 2026 agotó todos los cupos

Policiales
Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Ovación
Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Newcom: inclusión sin etiquetas

Newcom: inclusión sin etiquetas

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

Iñaki Arrías analizó su quinta victoria en TC Pista Mouras

La APBF repudió una agresión a un árbitro

La APBF repudió una agresión a un árbitro

Liga Federal: Quique, Sionista y Recreativo sacaron ventaja

Liga Federal: Quique, Sionista y Recreativo sacaron ventaja

La provincia
A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

Entre Ríos inició la segunda campaña antiaftosa

Entre Ríos inició la segunda campaña antiaftosa

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales

Feder alertó sobre la crítica situación que atraviesan las empresas entrerrianas

Feder alertó sobre la crítica situación que atraviesan las empresas entrerrianas

Paraná: se realizan obras en calle Ameghino

Paraná: se realizan obras en calle Ameghino

Dejanos tu comentario