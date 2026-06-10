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Convocan a colecta de sangre en Plaza Mansilla

"La Sangre Nos Une +" invita a la comunidad a unirse a una actividad solidaria y altruista desde las 6 hasta las 11.

10 de junio 2026 · 14:46hs
Convocan a colecta de sangre en Plaza Mansilla

Convocan a colecta de sangre en Plaza Mansilla

iónCon motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, el próximo martes 16 de junio se realizará una nueva colecta del programa La Sangre Nos Une +. Será en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. El programa ha sumado casi 6.000 donantes de toda la provincia a lo largo de los últimos cuatro años.

Desde dicho programa, se invita a la comunidad a unirse a esta actividad solidaria y altruista, acercándose a la unidad móvil que estará presente desde las 6 hasta las 11.

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En sus cuatro años de vida, La Sangre Nos Une +, ha realizado 245 colectas en más de 115 localidades de la provincia y ha sumado casi 6.000 donantes voluntarios de sangre. Esto ha incidido directamente en las reservas de los bancos de sangre y en la seguridad transfusional de la población entrerriana.

Las organizaciones que le dan vida a estas colectas son el programa provincial de Hemoterapia del Ministerio de Salud de Entre Ríos, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y la Fundación Iapser.

LEER MAS: Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

Colecta

- Tener entre 18 y 65 años de edad (16 o 17 años cumplidos, con autorización de padres/tutor).

- Pesar más de 50 kg.

- No haber donado en los últimos tres meses.

- Concurrir con el DNI u otro documento que acredite identidad.

- No estar en ayunas: se recomienda desayunar de forma habitual (evitando lácteos y grasas).

- Sentirse en buen estado de salud general.

- No haber realizado tatuajes, piercings o cirugías en los últimos seis meses.

Sangre Colecta Donación
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