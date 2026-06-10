"La Sangre Nos Une +" invita a la comunidad a unirse a una actividad solidaria y altruista desde las 6 hasta las 11.

Convocan a colecta de sangre en Plaza Mansilla

iónCon motivo del Día Mundial del Donante de Sangre , el próximo martes 16 de junio se realizará una nueva colecta del programa La Sangre Nos Une +. Será en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. El programa ha sumado casi 6.000 donantes de toda la provincia a lo largo de los últimos cuatro años.

Desde dicho programa, se invita a la comunidad a unirse a esta actividad solidaria y altruista, acercándose a la unidad móvil que estará presente desde las 6 hasta las 11.

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En sus cuatro años de vida, La Sangre Nos Une +, ha realizado 245 colectas en más de 115 localidades de la provincia y ha sumado casi 6.000 donantes voluntarios de sangre. Esto ha incidido directamente en las reservas de los bancos de sangre y en la seguridad transfusional de la población entrerriana.

Las organizaciones que le dan vida a estas colectas son el programa provincial de Hemoterapia del Ministerio de Salud de Entre Ríos, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y la Fundación Iapser.

Colecta

- Tener entre 18 y 65 años de edad (16 o 17 años cumplidos, con autorización de padres/tutor).

- Pesar más de 50 kg.

- No haber donado en los últimos tres meses.

- Concurrir con el DNI u otro documento que acredite identidad.

- No estar en ayunas: se recomienda desayunar de forma habitual (evitando lácteos y grasas).

- Sentirse en buen estado de salud general.

- No haber realizado tatuajes, piercings o cirugías en los últimos seis meses.