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La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

La reforma previsional ingresó a comisiones. Oficialismo y oposición fijaron posturas sobre el tratamiento, los consensos y los cambios propuestos.

22 de julio 2026 · 20:39hs
La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate.

La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate.

El proyecto de reforma del sistema previsional de Entre Ríos ingresó formalmente este miércoles a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde comenzó su análisis con posiciones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición sobre el ritmo del debate.

Durante la sesión especial, el bloque del Partido Justicialista (Más para Entre Ríos) solicitó que la iniciativa también fuera girada a la Comisión de Legislación General. Sin embargo, el planteo fue rechazado por la mayoría oficialista.

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La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) explicó que el cronograma de trabajo contempla audiencias con distintos sectores antes de emitir dictamen. Este miércoles fueron convocados representantes gremiales, mientras que para la jornada siguiente está prevista la participación de organismos del Estado y entidades intermedias.

El proyecto de la reforma previsional

La legisladora sostuvo que el tratamiento podría ser más ágil que el realizado en el Senado debido a que muchos de los planteos ya fueron escuchados durante el debate en la Cámara alta.

"Participamos de las reuniones del Senado y no creo que aparezcan opiniones muy distintas. De todas maneras, vamos a escuchar a todos por una cuestión de respeto a los diputados", afirmó a APF.

Consultada sobre las posibilidades de aprobación, Lena consideró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para convertir el proyecto en ley.

La oposición cuestionó el tratamiento acelerado

Desde el bloque Más para Entre Ríos, la presidenta de la bancada, Laura Stratta, cuestionó la rapidez con la que el oficialismo pretende avanzar con la iniciativa y reclamó un debate más amplio.

"Es un tema demasiado importante y con muchas implicancias como para hacer un tratamiento exprés", sostuvo la legisladora.

Si bien reconoció que el oficialismo dispone de la mayoría necesaria para aprobar la reforma, ratificó el rechazo del peronismo al texto enviado por el Poder Ejecutivo.

"Al proyecto, tal como viene, no lo acompañamos", afirmó.

Stratta sostuvo que existen alternativas para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones sin afectar a trabajadores y jubilados y recordó que tanto el dictamen de minoría presentado en el Senado como la propuesta elaborada por la multisectorial plantean caminos diferentes.

De esta manera, la Cámara de Diputados inició el tratamiento de una de las iniciativas más relevantes impulsadas por el Gobierno provincial, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el futuro del sistema previsional entrerriano.

Reforma previsional Diputados debate
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