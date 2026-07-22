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Entre Ríos: ingresó a la Cámara de Diputados la reforma previsional

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio ingreso este miércoles al proyecto de reforma previsional. La iniciativa fue girada a dos comisiones.

22 de julio 2026 · 19:28hs
Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos la reforma previsional. 

Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos la reforma previsional. 

La Cámara de Diputados dio este miércoles un nuevo paso para convertir el proyecto de reforma jubilatoria en ley: la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado y es fuertemente cuestionada por la mayoría de los gremios, tomó estado parlamentario y comenzó su recorrido en la Cámara baja.

LEER MÁS: Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

La reforma previsional ingresó a Diputados

El denominado proyecto de ley de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para su tratamiento.

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Durante la sesión, la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) solicitó que el expediente sea remitido a ambas comisiones, pedido que fue aprobado, señala APF.

A continuación, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Vilma Vázquez, llamó a encarar el debate “sin perder de vista que toda política pública debe reconocer el valor de cada persona” y expresó el deseo de que prevalezcan “la prudencia, la responsabilidad y un verdadero espíritu de servicio buscando siempre el bien común de los entrerrianos”.

Por su parte, la diputada Laura Stratta (PJ) dejó constancia de que el bloque justicialista había solicitado que el proyecto también fuera girado a la Comisión de Legislación General, al considerar que la iniciativa modifica una ley vigente y, por lo tanto, corresponde la intervención de ese cuerpo.

La sesión fue seguida desde las gradas por representantes de Agmer, quienes asistieron para manifestar su rechazo al proyecto de reforma previsional, en línea con las críticas que distintos gremios vienen expresando desde que la iniciativa comenzó su tratamiento legislativo.

Entre Ríos Cámara de Diputados Reforma previsional
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