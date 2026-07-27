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Reforma previsional: el oficialismo se apresta a aprobarla esta semana

El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado y se trató por la tarde y en la mañana del jueves. Esta semana se aprobaría sin modificaciones

27 de julio 2026 · 10:57hs
El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado y se trató por la tarde y en la mañana del jueves. Esta semana se aprobaría sin modificaciones 

El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado y se trató por la tarde y en la mañana del jueves. Esta semana se aprobaría sin modificaciones 
El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado y se trató por la tarde y en la mañana del jueves. Esta semana se aprobaría sin modificaciones 

El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado y se trató por la tarde y en la mañana del jueves. Esta semana se aprobaría sin modificaciones 
El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado y se trató por la tarde y en la mañana del jueves. Esta semana se aprobaría sin modificaciones 

El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado y se trató por la tarde y en la mañana del jueves. Esta semana se aprobaría sin modificaciones 

La Cámara de Diputados avanzó la semana pasada con el dictamen de la Reforma Previsional y la iniciativa quedó en condiciones de obtener su sanción definitiva esta semana en la cámara baja. La intención del oficialismo es realizar dos sesiones esta semana: una para que el proyecto ingrese en el orden del día y otra sesión para su tratamiento.

El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado por la mañana y fue girada a dos comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, junto a la de Previsión y Seguridad Social. Ese día por la tarde y el jueves por la mañana el proyecto de ley "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional", fue debatido someramente y se escuchó a representantes sindicales.

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Esta semana los diputados escucharán al ministro de Economía, Fabián Boleas, y a representantes de entidades empresarias que ya se manifestaron a favor de la reforma, aunque el dictamen ya fue firmado. Se haría una sesión para que el proyecto ingrese en el orden del día y otro para darle sanción definitiva, publicó Bicameral.

La Reforma Previsional cuenta con los votos de Juntos por Entre Ríos y de La Libertad Avanza, por lo que su aprobación es un hecho.

La Reforma Previsional

El proyecto con media sanción del Senado declara el estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial, "configurativo de causal de fuerza mayor y con carácter de orden público, a los fines de restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales", por el plazo de dos años, prorrogables por dos años más por el Poder Ejecutivo.

  • Con el fin de mantener sostenimiento del régimen previsional provincial, se establece un aporte personal extraordinario del tres por ciento (3%), que se calculará sobre el total de la remuneración bruta liquidada al personal en actividad, quedando exceptuados quienes perciban haberes menores a $3.000.000.
  • Además, incrementa también en un 3% los aportes patronales, reduciéndola al 1,5% para aquellos sectores "que no resultan deficitarios". Se trata de uno de los puntos que más quejas despertó en los gobiernos locales, que deberán hacer mayores erogaciones a la Caja sin ser los jubilados municipales los principales causantes del déficit, según argumentaron varios intendentes.
  • La jubilación se calculará sobre un 82% en relación a los últimos 15 años de aportes. Actualmente ese plazo es de 10 años, pero el proyecto original pretendía llevarlo a 20 años. "Los haberes de los beneficios serán móviles, en relación con los incrementos salariales que acuerde el Poder Ejecutivo en la paritaria con el escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado Provincial, alcanzados por el régimen de la presente ley; o, en su defecto, en relación a los incrementos salariales que se dispongan mediante decreto del Poder Ejecutivo", precisa el texto.
  • La reforma lleva la edad jubilatoria a los 65 años para varones y a 60 para mujeres, con 35 años de aportes.
  • En el caso de los docentes, los afiliados se podrán jubilar con 54 o 52 años de edad, según se trate de varones o mujeres respectivamente, y 25 años de servicios. Se sostiene a su vez el régimen de discapacidad de 45 años para la edad de jubilación con 20 de aportes, y diversos regímenes especiales.
  • Sin embargo, quienes acceden a este tipo de jubilaciones no lo harán con la totalidad de su haber: "En todos los supuestos, quienes accedan al beneficio deberán continuar efectuando el aporte personal solidario previsto en esta ley y su reglamentación, hasta tanto reúnan el requisito de edad establecido para el acceso a la jubilación ordinaria común contemplada en esta ley. Dicho aporte previsional tendrá carácter solidario y se destinará al financiamiento del sistema. Cumplido dicho requisito para acceder a la jubilación ordinaria común, cesará la obligación de efectuar el aporte", reza la norma

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  • La suba en la edad jubilatoria será progresiva y comenzará a regir recién a partir del 1° de enero de 2031, a razón de medio año de edad por año calendario. Es decir, quien, quienes se jubilen recién en 2039 lo harán a los 60 años, en el caso de las mujeres, o de 65 años, en el caso de los hombres. Mientras, se establece una suba escalonada y gradual.
  • El aporte solidario previsional progresivo, que deben realizar los beneficiarios de la jubilación ordinaria especial se aplicará para los beneficios otorgados a partir del 1° de enero de 2028.

Reforma previsional oficialismo Cámara de Diputados Proyecto
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