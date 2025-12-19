Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital Una mujer fue hospitalizada este viernes por la mañana tras volcar con su auto en la Ruta Provincial 131, en la zona de Villa Fontana. 19 de diciembre 2025 · 10:23hs

Una mujer resultó lesionada tras el vuelco de un vehículo ocurrido este viernes por la mañana en la Ruta Provincial Nº 131, a la altura de la zona de Villa Fontana (departamento Paraná).

Según se informó, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar del siniestro. Al arribar, constataron que la persona de sexo femenino involucrada ya había sido asistida y trasladada por una unidad de emergencias de la zona al Hospital San Martín.

En tanto, el personal de Bomberos trabajó en el sitio realizando tareas de prevención y seguridad del vehículo, asegurando la zona para evitar riesgos mayores y garantizar la circulación segura. No se brindaron mayores precisiones sobre las causas del accidente.