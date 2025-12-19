Uno Entre Rios | Policiales | ruta 14

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Un joven de 33 años falleció tras un siniestro vial en la rotonda de ingreso a Termas y la Ruta 14 en Chajarí, al colisionar su motocicleta contra un guardarrail.

19 de diciembre 2025 · 07:04hs
Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

La ciudad de Chajarí, departamento Federación, volvió a verse conmocionada por un grave siniestro vial ocurrido en la noche del jueves, que tuvo como saldo la muerte de un joven motociclista de 33 años en la zona de la rotonda de acceso a Termas y la Ruta 14.

De acuerdo a la crónica policial, a las 22 de este jueves se constata un siniestro vial en la rotonda de ingreso a Termas y la Autovía 14 donde se ve involucrada una motocicleta marca Kawasaki Ninja que era conducida por Jorge Percara, de 33 años.

chajari muerte ruta

Investigan qué sucedió

Es materia de investigación el trayecto de la motocicleta que ingresa al cantero central y colisiona contra el guardarrail, y el impacto produce el deceso del joven. Inmediatamente interviene una ambulancia que constata que el conductor se encontraba sin signos vitales.

Se procede al secuestro de la moto y pertenencias. El Fiscal en turno dispone la realización de la autopsia el día viernes en la morgue judicial de Concordia. Trabajó en el lugar personal de Policía Científica.

ruta 14 motociclista guardarrail
