Impactante vuelco en Santa Elena: joven conductor resultó con lesiones menores

Un joven de 24 años sufrió heridas leves tras perder el control de su auto y volcar este domingo en la Costanera Alta de Santa Elena.

Un joven de 24 años sufrió lesiones leves este domingo por la mañana tras volcar el automóvil que conducía en la Costanera Alta de Santa Elena, en las inmediaciones del barrio Fátima.

El accidente ocurrió sobre calle Tomás de Rocamora, entre Córdoba y Antártida Argentina. Tras recibir un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría N° 15 acudieron al lugar y encontraron un Fiat Palio negro volcado sobre la calzada.

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El accidente

Según las primeras investigaciones, el conductor circulaba en sentido norte-sur cuando, por motivos que aún se buscan determinar, perdió el control del vehículo y terminó protagonizando el vuelco.

A pesar de la violencia del siniestro, el joven solo sufrió heridas leves y no requirió asistencia médica, retirándose del lugar por sus propios medios. En tanto, personal policial y de la División Criminalística realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el hecho.