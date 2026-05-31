Uno Entre Rios | Policiales | vuelco

Impactante vuelco en Santa Elena: joven conductor resultó con lesiones menores

Un joven de 24 años sufrió heridas leves tras perder el control de su auto y volcar este domingo en la Costanera Alta de Santa Elena.

31 de mayo 2026 · 15:15hs
Impactante vuelco en Santa Elena: joven conductor resultó con lesiones menores

Un joven de 24 años sufrió lesiones leves este domingo por la mañana tras volcar el automóvil que conducía en la Costanera Alta de Santa Elena, en las inmediaciones del barrio Fátima.

El accidente ocurrió sobre calle Tomás de Rocamora, entre Córdoba y Antártida Argentina. Tras recibir un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría N° 15 acudieron al lugar y encontraron un Fiat Palio negro volcado sobre la calzada.

tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camion en la ruta 12

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Falleció el hombre de 36 años que volcó en el acceso a Paraná el 1 de mayo, tras permanecer casi 30 días internado en estado crítico

Murió el hombre accidentado en el acceso a Paraná

LEER MÁS: Ruta 32: murió un hombre atropellado por una camioneta

El accidente

Según las primeras investigaciones, el conductor circulaba en sentido norte-sur cuando, por motivos que aún se buscan determinar, perdió el control del vehículo y terminó protagonizando el vuelco.

A pesar de la violencia del siniestro, el joven solo sufrió heridas leves y no requirió asistencia médica, retirándose del lugar por sus propios medios. En tanto, personal policial y de la División Criminalística realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el hecho.

vuelco Santa Elena lesiones
Noticias relacionadas
descubren que un preso de coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmo a santa elena

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

rechazan planteo de nulidad de leonardo airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Desarticularon actividad de narcomenudeo en Nogoyá tras allanamientos simultáneos. Secuetraron drogas, dinero y hay detenidos 

Nogoyá: detenidos y secuentro de drogas en allanamientos

Un hombre fue atropellado en la ruta 32 en medio d ela niebla. Se estima que buscaba ayuda tras haber sifrido un despiste con su vehículo

Ruta 32: murió un hombre atropellado por una camioneta

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: Nogoyá es mi vida, es mi casa

Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: "Nogoyá es mi vida, es mi casa"

Ultimo Momento
Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: Nogoyá es mi vida, es mi casa

Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: "Nogoyá es mi vida, es mi casa"

Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Policiales
Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Descubren que un preso de Coronda fue el autor de un video con amenazas que alarmó a Santa Elena

Impactante vuelco en Santa Elena: joven conductor resultó con lesiones menores

Impactante vuelco en Santa Elena: joven conductor resultó con lesiones menores

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Rechazan planteo de nulidad de Leonardo Airaldi en la antesala de declaraciones policiales

Nogoyá: detenidos y secuentro de drogas en allanamientos

Nogoyá: detenidos y secuentro de drogas en allanamientos

Ruta 32: murió un hombre atropellado por una camioneta

Ruta 32: murió un hombre atropellado por una camioneta

Ovación
Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Maquinita Martínez calienta motores para volver a la acción

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Talleres celebra sus 119 años junto a la comunidad en Plaza Sáenz Peña

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco movilizaron a Paraná

APB: comienzan los playoffs de la Primera C

APB: comienzan los playoffs de la Primera C

Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

Estudiantes goleó a Rosario Central por la Copa Argentina

La provincia
Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: Nogoyá es mi vida, es mi casa

Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: "Nogoyá es mi vida, es mi casa"

Salud advierte sobre nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos

Salud advierte sobre nuevos productos con nicotina y sus efectos nocivos y adictivos

Etiquetado frontal: especialistas alertan sobre los riesgos de derogar la ley

Etiquetado frontal: especialistas alertan sobre los riesgos de derogar la ley

Concordia: implementarán sistema de ayuda a docentes debido a conflictos

Concordia: implementarán sistema de ayuda a docentes debido a conflictos

SMN: inicia una semana de cielos nublados y bajas temperaturas

SMN: inicia una semana de cielos nublados y bajas temperaturas

Dejanos tu comentario