Victoria: una mujer sufrió fractura expuesta tras chocar una moto y un auto

Una mujer sufrió fractura expuesta en una pierna tras un choque entre un auto y una moto ocurrido anoche en Victoria.

25 de enero 2026 · 13:26hs
Un grave siniestro vial se registró en la noche del sábado en la ciudad de Victoria y dejó como saldo una mujer con lesiones de consideración.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental de Victoria, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en la intersección de las calles San Lorenzo y Vélez Sarsfield, donde colisionaron un automóvil Ford Focus, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en el Cuarto Cuartel, y una motocicleta Motomel Eco 70 en la que se desplazaban dos mujeres, ambas mayores de edad y también domiciliadas en el Cuarto Cuartel de esta ciudad.

Lesiones graves

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta y su acompañante debieron ser trasladadas de urgencia al hospital local para recibir atención médica. Tras ser examinadas, el médico policial de turno determinó que la conductora del rodado menor sufrió lesiones de carácter grave, presentando una fractura expuesta en la pierna derecha, mientras que la acompañante resultó con lesiones leves.

Ante la gravedad del cuadro, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro. En el lugar trabajaron efectivos de la División 911 y Video Vigilancia, Policía Científica y el perito mecánico en turno.

