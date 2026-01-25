Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

La Jefatura Departamental Victoria difundió en las últimas horas un identikit del posible autor de un robo de $20 millones ocurrido este sábado en una vivienda ubicada en calle América al 300. Se supo que dos individuos ingresaron a la vivienda y redujeron con un arma de fuego a un hombre de 44 años y a su grupo familiar. Bajo amenaza, accedieron a una caja fuerte, sustrajeron el dinero, y huyeron.
La Policía de Victoria difundió un identikit realizado a mano del presunto autor de un delito ocurrido en calle América al 300 y pidió colaboración de la comunidad para identificarlo.
Lo llamativo del caso es que el retrato fue realizado a mano, al estilo de las viejas épocas, una práctica que remite a los métodos tradicionales de investigación policial y que vuelve a cobrar relevancia cuando no se cuenta con registros fílmicos del sospechoso. El dibujo fue elaborado a partir de datos recolectados durante la investigación y testimonios obtenidos tras el hecho.
El identikit fue elaborado con las siguientes descripciones: es un hombre de unos 30 a 36 años de cutis trigueña, de contextura delgada. Tiene cabello castaño oscuro, cejas finas, ojos negros, boca grande, labios gruesos y nariz fina. Como observación, se indicó que tiene una cicatriz o mancha en el lado derecho del rostro.
Colaboración y reserva
Desde la fuerza se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita establecer la identidad o el paradero del individuo retratado. Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse de forma inmediata al 911, acercarse a la Jefatura Departamental Victoria, ubicada en San Martín N° 23, o dirigirse a la Fiscalía de la ciudad.
Las autoridades aclararon que toda la información será tratada con absoluta reserva y remarcaron que el aporte ciudadano resulta clave para avanzar en el esclarecimiento del hecho.