Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

La Policía de Victoria difundió un identikit realizado a mano del presunto autor de un delito ocurrido en calle América al 300 y pidió colaboración de la comunidad para identificarlo.

La Jefatura Departamental Victoria difundió en las últimas horas un identikit del posible autor de un robo de $20 millones ocurrido este sábado en una vivienda ubicada en calle América al 300. Se supo que dos individuos ingresaron a la vivienda y redujeron con un arma de fuego a un hombre de 44 años y a su grupo familiar. Bajo amenaza, accedieron a una caja fuerte, sustrajeron el dinero, y huyeron.

Lo llamativo del caso es que el retrato fue realizado a mano, al estilo de las viejas épocas, una práctica que remite a los métodos tradicionales de investigación policial y que vuelve a cobrar relevancia cuando no se cuenta con registros fílmicos del sospechoso. El dibujo fue elaborado a partir de datos recolectados durante la investigación y testimonios obtenidos tras el hecho.

Murió la adolescente que estaba internada luego del accidente en Las Tunas

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

El identikit fue elaborado con las siguientes descripciones: es un hombre de unos 30 a 36 años de cutis trigueña, de contextura delgada. Tiene cabello castaño oscuro, cejas finas, ojos negros, boca grande, labios gruesos y nariz fina. Como observación, se indicó que tiene una cicatriz o mancha en el lado derecho del rostro.

Identikit Victoria El identikit oficial.

Colaboración y reserva

Desde la fuerza se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita establecer la identidad o el paradero del individuo retratado. Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse de forma inmediata al 911, acercarse a la Jefatura Departamental Victoria, ubicada en San Martín N° 23, o dirigirse a la Fiscalía de la ciudad.

Las autoridades aclararon que toda la información será tratada con absoluta reserva y remarcaron que el aporte ciudadano resulta clave para avanzar en el esclarecimiento del hecho.