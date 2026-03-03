Uno Entre Rios | Policiales | Campana

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Un joven fue señalado como autor del robo de una campana de la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu. Secuestraron partes del objeto en un local de compra-venta.

3 de marzo 2026 · 07:47hs
Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Victoria procedió este lunes por la tarde, en el marco de tareas preventivas, al secuestro de partes de elementos de bronce en un local de compra-venta de la ciudad de Victoria, ante la presunción de que podrían tratarse de objetos de procedencia ilícita.

Posteriormente, ya en horas de la tarde, se recepcionó una denuncia por la sustracción de una campana de bronce del interior de la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, hecho que generó consternación en la comunidad religiosa local.

Iglesia Victoria

A partir de las averiguaciones practicadas, los investigadores lograron establecer que los elementos oportunamente secuestrados guardaban directa relación con el hecho denunciado, confirmándose que las partes de bronce incautadas correspondían a la campana sustraída del templo.

En el marco de la causa quedó sindicado como autor un masculino de 22 años de edad, oriundo de esta ciudad, quien cuenta con numerosos antecedentes. Las actuaciones continúan con conocimiento e intervención de la Fiscalía en turno, a fin de avanzar con las diligencias judiciales correspondientes.

