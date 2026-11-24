La nueva conducción apunta a modernizar el PAMI, agilizar procesos, mejorar la eficiencia administrativa y reforzar las prestaciones para jubilados y pensionados.

La nueva conducción apunta a modernizar el PAMI, agilizar procesos, mejorar la eficiencia administrativa y reforzar las prestaciones para jubilados y pensionados.

Verónica Pérez es una profesional de carrera dentro de la estructura del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), con trayectoria y experiencia previa dentro la obra social de jubilados y pensionados, asume la dirección ejecutiva acompañada por Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo.

La nueva conducción apunta a modernizar el organismo, agilizar procesos, mejorar la eficiencia administrativa y reforzar las prestaciones para jubilados y pensionados.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó este lunes la designación de Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI, en el marco de una renovación de la cúpula de la obra social de jubilados y pensionados.

El objetivo de la flamante gestión es imprimir mayor eficiencia administrativa, modernizar los circuitos internos y fortalecer las prestaciones médicas en todo el país.

Abogada y escribana de profesión, Verónica Pérez llegó a la cúpula del organismo tras construir experiencia en la gestión territorial como directora de la Unidad de Gestión Local (UGL VIII) de San Martín.

Ese recorrido dentro de la estructura del instituto la llevó en septiembre de 2026 a asumir al frente de la Coordinación Ejecutiva en reemplazo de Juan Cruz Montero, paso previo a su reciente designación como titular de toda la obra social.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud justificó el nombramiento al destacar la “sólida trayectoria profesional y una destacada experiencia dentro del propio PAMI” de Verónica Gabriela Pérez, donde —según resaltó la cartera— “ha demostrado capacidad de conducción, conocimiento técnico y compromiso con una administración eficiente”.

El texto sostiene además que su llegada “permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados”, con la meta principal de garantizar que los recursos se destinen de manera eficiente a mejorar la atención de jubilados y pensionados.

En el mismo parte, el organismo agradeció a Leguízamo y Zamparolo por “su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”.