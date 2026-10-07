Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Un policía sufrió una fractura grave en una pierna tras chocar con su motocicleta contra una camioneta y posteriormente impactar contra un comercio.

Un policía sufrió una fractura grave en una pierna tras chocar con su motocicleta contra una camioneta y posteriormente impactar contra un comercio.

Un funcionario policial resultó con lesiones de carácter grave tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido este martes, alrededor de las 7, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Vélez Sarsfield, en Victoria.

Por causas que son materia de investigación, una camioneta Ford F100, conducida por un hombre de 37 años, colisionó con una motocicleta Hero Pulse, en la que se desplazaba el efectivo policial, quien se dirigía a su lugar de trabajo.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta perdió el control del rodado y terminó colisionando contra un comercio ubicado en la mencionada intersección.

El motociclista fue asistido y trasladado en ambulancia hasta el Policlínico local, donde recibió atención médica y se constató que presentaba lesiones de carácter grave, producto de una fractura en la pierna izquierda.

Según se informó, ambos conductores circulaban en regla al momento del siniestro. En tanto, se iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión, con intervención de la Unidad Fiscal en Turno.