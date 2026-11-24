La Cámara de Diputados debatiría la ley de leyes mientras el Senado avanzaría con la suspensión de las PASO y el proyecto sobre ludopatía.

El Congreso de la Nación se prepara para atravesar un semana intensa, con tres sesiones previstas en ambas cámaras y una agenda cargada de proyectos clave para el oficialismo y la oposición. El cierre del período ordinario promete una fuerte actividad parlamentaria, luego de que una de las cinco sesiones previstas inicialmente para un lapso de ocho días debiera ser suspendida por falta de quórum en Diputados.

La sesión que debía realizarse el miércoles pasado en la Cámara baja, con la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como principales temas, quedó en suspenso y podría pasar al período de sesiones extraordinarias, luego de que el oficialismo no lograra reunir el número necesario para habilitar el debate.

De cara a los próximos días, la actividad comenzará este miércoles con la primera presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el Senado. Sin embargo, a diferencia de lo que se había previsto inicialmente, esa jornada no tendrá actividad en Diputados, donde el debate del Presupuesto 2027 fue reprogramado para el jueves al mediodía.

Se viene un superjueves en el Congreso

La modificación fue confirmada durante el fin de semana por fuentes del oficialismo, en línea con una posibilidad que ya se venía evaluando. De esta manera, el tratamiento del proyecto de Presupuesto coincidirá con la sesión que el Senado tiene previsto realizar el jueves, en la que el oficialismo buscará avanzar con la Reforma Electoral, que contempla la suspensión de las PASO, y con el proyecto sobre ludopatía.

Este último expediente será llevado al recinto sobre tablas, con o sin dictamen, de acuerdo con lo convenido al comienzo de la sesión del Senado del jueves pasado.

Con lo cual, en caso de confirmarse ambas sesiones que aún no han sido oficializadas, este jueves será de los más intensos que se recuerden en el Congreso de la Nación, con sesiones sumamente extensas. Recordemos que la ley de leyes suele demandar un debate de unas veinte horas, consignó Parlamentario.