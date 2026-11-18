La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas.
Victoria cerca del nivel de evacuación
Inundaciones. El río en el puerto de Victoria se encuentra a 4.74 y crece. Ya superó la etapa “Alerta” y se acerca al nive de evacuación.
En el puerto de Victoria, este miércoles, el río se encuentra a 4.74 y crece. Ya pasó el nivel de alerta marcado en 4.60 metros y se acerca al nivel de evacuación de 4.90 metros,
Al momento, hay una situación de color verde para todo el territorio provincial, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
LA PAZ
La Paz 6.24 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de autoevacuados: 7 familias
HERNANDARIAS
Hernandarias 6.42 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANÁ
Paraná 5.71 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 16 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)
Cantidad de autoevacuados: 43 familias
Cantidad de aislados: 20 personas
– Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal
DIAMANTE
Diamante 5.85 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Cantidad de evacuados: 0
VICTORIA
Victoria 4.74 ALERTA CRECE
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
IBICUY
Ibicuy 1.05 BAJA
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0