Victoria cerca del nivel de evacuación Inundaciones. El río en el puerto de Victoria se encuentra a 4.74 y crece. Ya superó la etapa “Alerta” y se acerca al nive de evacuación. 18 de noviembre 2026 · 12:33hs

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas.

En el puerto de Victoria, este miércoles, el río se encuentra a 4.74 y crece. Ya pasó el nivel de alerta marcado en 4.60 metros y se acerca al nivel de evacuación de 4.90 metros,

Al momento, hay una situación de color verde para todo el territorio provincial, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos. LA PAZ La Paz 6.24 EVACUACIÓN ESTACIONARIO Altura de alerta 5.80 mts Altura de evacuación 6.15 mts Cantidad de autoevacuados: 7 familias HERNANDARIAS Hernandarias 6.42 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO Altura de alerta 5.50 mts Altura de evacuación 6.00 mts Cantidad de evacuados: 0 PARANÁ Paraná 5.71 EVACUACIÓN ESTACIONARIO Altura de alerta 4.70 mts Altura de evacuación 5.00 mts Cantidad de evacuados: 16 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande) Cantidad de autoevacuados: 43 familias Cantidad de aislados: 20 personas – Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal DIAMANTE Diamante 5.85 EVACUACIÓN ESTACIONARIO Altura de alerta 5.30 mts Altura de evacuación 5.50 mts Cantidad de evacuados: 0 VICTORIA Victoria 4.74 ALERTA CRECE Altura de alerta 4.60 mts Altura de evacuación 4.90 mts Cantidad de evacuados: 0 IBICUY Ibicuy 1.05 BAJA Altura de alerta 2.00 mts Altura de evacuación 2.30 mts Cantidad de evacuados: 0