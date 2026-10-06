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Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Un motociclista de 21 años sufrió lesiones leves tras un siniestro vial entre una moto Keller 110 cc y un Ford Fiesta en Libertador San Martín.

6 de octubre 2026 · 08:38hs
Choque entre una moto y un auto dejó un herido en Libertador San Martín

Un choque se registró en la intersección de avenida en Libertador San Martín, departamento Diamante, donde colisionaron un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta Keller de 110 cc.

Personal policial de la Comisaría de Libertador San Martín, que se encontraba realizando un operativo en la zona, fue alertado sobre el hecho y acudió al lugar, en la intersección de Los Pioneros y calle Córdoba,. Allí, los agentes brindaron asistencia a los conductores involucrados, una mujer y un hombre, ambos mayores de edad.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, de 21 años, sufrió lesiones leves y debió recibir atención médica para las correspondientes curaciones.

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Tras el siniestro, el Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las actuaciones periciales correspondientes, con el objetivo de establecer las causas y circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Desde la institución policial recordaron la importancia de conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y adoptar las medidas necesarias para prevenir siniestros viales y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública.

Choque moto Auto Libertador San Martín
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