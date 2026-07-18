Temporal con violentas ráfagas dejó sin luz a gran parte de Concordia: comunicado de Enersa

Un intenso temporal provocó importantes daños en la infraestructura eléctrica durante la madrugada de este sábado. Concordia fue una de las ciudades afectadas.

Concordia y una tormenta que afectó a muchos.

Una tormenta de características extraordinarias azotó durante la madrugada de este sábado a Concordia y buena parte del este entrerriano, dejando un saldo de importantes destrozos materiales y un masivo corte de energía eléctrica que afectó a miles de usuarios.

El fenómeno comenzó alrededor de las 3.15 y se prolongó durante unos 20 minutos, con ráfagas de viento de extrema intensidad acompañadas por fuerte actividad eléctrica. La violencia del temporal provocó la voladura de techos, caída de árboles, daños en viviendas, vehículos y serias complicaciones en el sistema de distribución eléctrica.

Uno de los principales problemas generados por el temporal fue la interrupción total del suministro eléctrico en Concordia, situación que además afectó el funcionamiento de los servicios de telefonía e internet en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo a la información difundida, la falta de energía se originó por daños en una línea de transmisión que ingresa desde la zona de Villa Zorraquín y alimenta la estación transformadora de Boulevard Ayuí, operada por ENERSA. La intensidad del viento provocó desperfectos en distintos puntos del sistema eléctrico, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Enersa informó sobre los trabajos de reparación en Concordia y zonas

A través de un comunicado oficial, ENERSA confirmó que el fuerte temporal ocasionó desperfectos en instalaciones eléctricas e interrupciones del servicio en numerosas localidades de Entre Ríos.

Según precisó la empresa, el corredor comprendido entre San Salvador, Concordia, Salto Grande y Chajarí fue uno de los sectores con mayores daños. También se registraron inconvenientes en Chajarí, Villa Elisa, San José, Federación, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y diversas zonas rurales.

La distribuidora provincial indicó que sus cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida para reparar las instalaciones afectadas y restablecer el suministro eléctrico en toda la región.

En el caso particular de Concordia, informó que la ciudad ya comenzó a recuperar parcialmente el servicio mediante el sistema de subtransmisión, aunque continúan las tareas en los sectores donde los daños fueron más severos.

Asimismo, destacó que la ciudad de Federación ya logró normalizar completamente el suministro eléctrico.

Pedido a la población en general

Desde ENERSA solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución mientras continúan los trabajos de reparación.

La empresa recordó que no se debe acercar ni manipular cables cortados, postes caídos o instalaciones eléctricas dañadas, ya que podrían encontrarse energizadas y representar un grave riesgo para las personas.