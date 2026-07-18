Operativo para asistir a las localidades de la provincia afectadas por el temporal

El fuerte temporal afectó a varias localidades de Entre Ríos. La Provincia desplegó un operativo para asistir a los vecinos y recuperar los servicios.

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Con el temporal ya instalado, la Provincia coordinó un operativo junto a la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil, Enersa, cooperativas eléctricas, el Ministerio de Desarrollo Humano y los municipios. El despliegue busca asistir a las familias afectadas, relevar los daños y acelerar la recuperación de los servicios esenciales.

Amplio despliegue para recuperar el servicio

Uno de los principales inconvenientes se registró en el suministro eléctrico. Según informó Enersa, las fuertes ráfagas ocasionaron daños en instalaciones de alta, media y baja tensión, afectando el funcionamiento de distintas líneas de distribución.

La situación más compleja se presentó en el corredor comprendido entre San Salvador, Concordia, Salto Grande y Chajarí, donde salió de servicio una línea de alta tensión de 132 kilovoltios. De acuerdo con las primeras evaluaciones técnicas, el fenómeno meteorológico podría haber correspondido a una cola de tornado, aunque esa hipótesis continúa siendo analizada.

Las cuadrillas de Enersa, junto con personal técnico de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), trabajan sobre las líneas de alta tensión para reparar las fallas y normalizar progresivamente el servicio.

En Concordia, donde el suministro eléctrico está a cargo de la Cooperativa Eléctrica, la empresa provincial brinda apoyo técnico y operativo para acelerar la recuperación del sistema. Mientras avanzan las reparaciones, el abastecimiento de energía se mantiene de forma parcial mediante el sistema de subtransmisión.

A las 14.40 de este sábado se encontraban nuevamente en funcionamiento las líneas de alta tensión Salto Grande 1 y 2, lo que permitió iniciar una reposición parcial del suministro. Sin embargo, las líneas correspondientes a la zona del río Uruguay, Concordia y Masisa continuaban fuera de servicio. En tanto, en Federación el servicio ya fue restablecido en su totalidad, mientras que otras localidades también registraron interrupciones debido al temporal.

Varias ciudades afectadas

Además de Concordia y Federación, los cortes de energía alcanzaron a Chajarí, Villa Elisa, San José, San Salvador, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y diferentes áreas rurales.

Desde Enersa informaron que el restablecimiento continuará realizándose de manera gradual y por sectores, a medida que las cuadrillas finalicen las tareas de reparación y las condiciones climáticas permitan trabajar con seguridad. Las autoridades remarcaron que la prioridad es restituir el suministro en los sectores críticos y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, al tiempo que se continúa evaluando el alcance de los daños ocasionados por el temporal.

Recomendaciones para prevenir accidentes

Ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas y los inconvenientes derivados de la tormenta, tanto Enersa como Defensa Civil reiteraron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes.

Uno de los principales pedidos es no acercarse ni manipular cables cortados, postes caídos o instalaciones eléctricas dañadas, ya que podrían encontrarse energizados y representar un grave riesgo para las personas.

En caso de detectar este tipo de situaciones, se solicita comunicarse con el Servicio de Atención Integral Telefónica de Enersa, disponible las 24 horas al 0800-777-0080, o realizar el correspondiente aviso a través de los canales oficiales de la empresa.

Además, Defensa Civil recomendó evitar salir de los hogares salvo que resulte estrictamente necesario y, si una persona se encuentra al aire libre durante una tormenta, buscar refugio inmediato en una construcción o vehículo cerrado.

También aconsejó asegurar o retirar de balcones y patios aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no sacar residuos mientras persistan las lluvias y colaborar con la limpieza de desagües para favorecer el escurrimiento del agua.

En los casos en que se produzca el ingreso de agua a una vivienda, las autoridades indicaron desconectar inmediatamente los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico desde el tablero principal para evitar accidentes.

Mientras continúan las tareas de asistencia y reparación en distintos puntos de la provincia, el Gobierno de Entre Ríos mantiene el operativo conjunto con organismos provinciales, municipios y prestadores de servicios para acompañar a las comunidades afectadas y acelerar la recuperación de la infraestructura dañada por el intenso temporal.