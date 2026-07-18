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El temporal provocó destrozos en el norte entrerriano con voladuras de techos y caída de árboles

Las ráfagas, la lluvia y el granizo causaron daños en Federal y Colón. No hubo evacuados por el temporal, aunque se registró un choque durante la tormenta.

18 de julio 2026 · 11:05hs
El temporal provocó destrozos en el norte entrerriano con voladuras de techos y caída de árboles.

El temporal provocó destrozos en el norte entrerriano con voladuras de techos y caída de árboles.

El fuerte temporal que afectó durante la madrugada de este sábado a distintos puntos de Entre Ríos dejó importantes daños materiales en los departamentos Federal y Colón. Las intensas ráfagas de viento, acompañadas por lluvias y caída de granizo, provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes, además de complicaciones en la circulación y un accidente de tránsito.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el fenómeno se desarrolló entre las 3 y las 5 de la madrugada, período en el que se registró la mayor intensidad del viento. A pesar de los destrozos, no fue necesario evacuar familias ni se reportaron anegamientos de viviendas.

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En la ciudad de Federal, uno de los daños más importantes ocurrió en el predio del Club Cancha Dieguito, ubicado en la intersección de Santa Rosa y Ernesto González, donde las ráfagas desprendieron gran parte del techo de las instalaciones deportivas.

También se registraron daños en la cancha del Club Las Flores, sobre las calles Santa Fe y Mitre, donde el viento arrancó el portón destinado al ingreso de ambulancias. En tanto, en el barrio Silbido cayó un poste del tendido eléctrico en la esquina de Alicia Moreau de Justo y Santa Fe, mientras que otro árbol de gran porte se desplomó sobre calle Artussi, en su intersección con Hipólito Yrigoyen. Personal municipal y de emergencias trabajó durante varias horas para retirar los obstáculos y restablecer la normal circulación.

Departamento Colón

En el departamento Colón también se registraron importantes consecuencias. Una familia debió ser asistida luego de que el viento volara el techo precario de su vivienda, situación que fue resuelta por el Municipio durante la mañana.

En la ciudad cabecera, un árbol cayó sobre un automóvil estacionado y provocó importantes daños materiales, aunque no hubo personas lesionadas. Además, el temporal derribó una de las carpas instaladas en el predio de la Feria del Puerto. Desde el Municipio aclararon que las estructuras se estaban montando con anticipación debido a cuestiones logísticas y confirmaron que el evento previsto para el próximo fin de semana continúa sin modificaciones.

Condiciones meteorológicas

Las adversas condiciones meteorológicas también derivaron en un accidente de tránsito sobre la ex Ruta Provincial 26, a la altura de la localidad de Altavista, donde colisionaron dos vehículos. Hasta el cierre de esta edición no se había difundido información oficial sobre el estado de salud de los ocupantes ni sobre las causas del siniestro.

Las autoridades provinciales recomendaron a la población extremar las precauciones al circular por rutas y calles debido a la presencia de ramas, postes caídos y otros elementos arrastrados por el viento, mientras continúan las tareas de relevamiento y limpieza en las zonas afectadas.

Temporal Norte Federal Colón
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