Temporal en Concordia: Enersa restableció gran parte del servicio, pero continúan los trabajos en la zona

La empresa provincial Enersa informó que logró normalizar la mayoría de las líneas de alta tensión afectadas por el temporal que azotó el norte entrerriano.

Concordia y una tormenta que afectó a muchos. Enesar y un nuevo comunicado.

Luego del intenso temporal de viento que se registró durante la madrugada de este sábado y que provocó importantes daños en la infraestructura eléctrica del norte de Entre Ríos, Enersa informó que continúa trabajando para restablecer por completo el servicio en Concordia y la región.

Según precisó la distribuidora provincial de energia, el suministro fue restablecido en la totalidad de las líneas de 132 kV afectadas, con excepción de la Línea de Alta Tensión (LAT) Masisa, donde se registraron los mayores daños estructurales como consecuencia de las intensas ráfagas.

El fenómeno meteorológico impactó con fuerza sobre el corredor de 132 kV del norte entrerriano, ocasionando interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de Concordia y localidades vecinas, además de provocar la caída de árboles, postes y otros daños materiales.

Comunicado de Enersa

Desde Enersa indicaron que las cuadrillas técnicas trabajan de manera ininterrumpida para normalizar el suministro en las zonas que todavía permanecen sin energía. Asimismo, la empresa coordina tareas con las cooperativas eléctricas de la provincia, entre ellas la Cooperativa Eléctrica de Concordia, a la que brinda asistencia técnica y operativa para acelerar la recuperación del servicio.

La distribuidora recordó que los usuarios que continúen con inconvenientes pueden comunicarse durante las 24 horas con el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) al 0800-777-0080, además de realizar consultas a través de las redes sociales oficiales @EnersaArg o mediante el correo electrónico [email protected].

Mientras avanzan las tareas de reparación, Enersa solicitó comprensión a los usuarios afectados y aseguró que continuará trabajando hasta lograr la normalización total del servicio eléctrico en Concordia y el resto de las localidades alcanzadas por el temporal.