Paraná: la estatua de Raúl Alfonsín será reubicada en Plaza San Miguel

La Municipalidad de Paraná se decidió reubicar la estatua del expresidente, Raúl Alfonsín, debido a que la cartelería de AutoMac le quitaba “visibilidad”.

Desde la Municipalidad de Paraná se decidió reubicar la estatua en honor al expresidente, Raúl Alfonsín. La decisión se tomó de común acuerdo entre la intendenta, Rosario Romero, y dirigentes radicales de Paraná. De esta manera el monumento será trasladado a la Plaza San Miguel, a metros del Comité Radical.

Esto se da luego de que afiliados de la Unión Cívica Radical (UCR) solicitaran su cambio de lugar debido a que la cartelería de AutoMac le quitaba “visibilidad y protagonismo”, señala Análisis.

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La estatua de Raúl Alfonsín será trasladada en Paraná

Este lunes la intendenta Rosario Romero se reunió con el concejal Fabián Carbajal y dirigentes del Partido Radical, Mario Moschen y Claudia Acevedo a fin de determinar la reubicación del busto del ex presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.

En dicho encuentro se acordó entre las partes trasladarlo en Plaza San Miguel, a metros del Comité Radical. La presidenta municipal de la capital entrerriana sostuvo que el cambio es para “darle el protagonismo que se merece”.

Cabe indicar que en el lugar donde se ubica actualmente, en la esquina de Echagüe y L. Alem, fue colocado detrás del mismo el cartel del AutoMac, inaugurado el pasado lunes. Esta situación generó malestar entre algunos afiliados radicales de Paraná que pedían reubicarlo para recuperar su visibilidad.