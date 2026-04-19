Paraná: investigan la muerte de un hombre en Villa 351

Según los primeros datos, el hombre se disparó con un arma 9 milímetros, delante de varios testigos en la casa de su expareja.

Según los primeros datos, el hombre se disparó con una arma 9 milímetros, delante de varios testigos en la casa de su expareja..

En la noche del sábado un hombre falleció de un disparo en una vivienda de la Villa 351, en Paraná , donde habita su expareja. Policía y Justicia investigan las circunstancias en que se produjo el disparo.

Según primeras testimoniales, el hombre que no fue formalmente identificado, se presentó en el domicilio de su ex pareja y se disparó con un arma calibre .9 milímetros delante de varias personas.

El hecho generó una fuerte conmoción entre vecinos que dieron aviso a la Policía. Al lugar llegaron móviles policiales y personal sanitario con ambulancias que constataron el deceso.

La fiscal en turno Pereyra ordenó el secuestro de la pistola calibre 9 milímetros y una motocicleta vinculada al hecho. Asimismo, se ordenó la realización de la autopsia correspondiente y la práctica de pruebas de dermotest a todas las personas presentes, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio, publica Reporte 100.7.

La investigación continúa en curso para determinar con precisión cómo se desencadenaron los hechos.