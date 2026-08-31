El rector de la Uader Luciano Filipuzzi recorrió el Museo del Carnaval Paranaense y analizó con artistas nuevas acciones para preservar su memoria cultural.

Uader y referentes del Carnaval de Paraná avanzan en una agenda conjunta para preservar su patrimonio.

El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, visitó el Museo del Carnaval Paranaense “Claudio Galeano”, donde se preserva parte del patrimonio histórico de esta expresión cultural de la capital provincial.

El acervo se encuentra en la Biblioteca Pedro Lemebel, ubicada en el barrio El Sol. Allí, Filipuzzi fue recibido por Nora Aracil, coordinadora del museo y referente de la Red de Artistas del Carnaval, junto con integrantes de la organización y de la comparsa Samba Oeste Litoral.

Durante la visita, el rector estuvo acompañado por el secretario de Integración y Cooperación de UADER, Raúl Rousseaux. Ambos conocieron el trabajo de recuperación y preservación de la memoria del carnaval paranaense y recorrieron parte del material reunido durante años.

Fotografías, documentos, objetos y testimonios forman parte del acervo que permite reconstruir distintas etapas de una celebración profundamente vinculada con la identidad de la ciudad y sus barrios.

Cultura, saberes y oficios

Durante el encuentro también se abordó la dimensión cultural, social y popular del Carnaval de Paraná, además del aporte de artistas y hacedores que, a través de los años, sostuvieron y transmitieron conocimientos, prácticas y oficios relacionados con esta expresión.

Aracil destacó la importancia del acercamiento de la Universidad y planteó la posibilidad de transformar el intercambio en iniciativas concretas.

“Valoramos mucho que el rector se haya acercado al Museo y la posibilidad de profundizar este vínculo con UADER. La Universidad tiene conocimientos, herramientas y capacidades que pueden encontrarse con los saberes, los oficios, las experiencias y la memoria que el carnaval fue construyendo durante generaciones”, señaló.

En ese sentido, consideró que existe “mucho para trabajar juntos” y remarcó la posibilidad de convertir esa articulación en nuevas acciones.

Investigación y nuevas articulaciones

Durante la jornada también se presentó el trabajo de investigación que dio origen al libro La República de la Vereda. Memorias del Carnaval paranaense, una obra construida a partir de testimonios de protagonistas de diferentes períodos de la historia del carnaval local.

El encuentro forma parte del proceso de articulación que la Red de Artistas del Carnaval impulsa con instituciones educativas, culturales y sociales de Paraná.

El objetivo es ampliar los espacios de intercambio, incorporar herramientas y conocimientos y contribuir al fortalecimiento del Carnaval de Paraná, tanto desde la preservación de su patrimonio como desde el reconocimiento de quienes mantienen viva esta tradición.