Alquilar en Paraná es casi 48% más caro que hace un año.

Entre julio de 2025 y julio de 2026, los alquileres en Paraná aumentaron 47,5%, según el índice de la Dirección de Estadística y Censos.

El precio de los alquileres en la ciudad de Paraná registró un fuerte incremento durante el último año y acumuló una suba cercana al 48% entre julio de 2025 y julio de 2026, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) de Entre Ríos al que accedió UNO.

La evolución del índice oficial muestra que el costo de los alquileres mantuvo una tendencia ascendente durante todo el período, aunque con importantes diferencias en la intensidad de los aumentos registrados en cada mes.

Los alquileres en Paraná subieron casi 48% entre julio de 2025 y julio de 2026

Según los datos relevados por el organismo provincial, el índice de precios de alquileres de la ciudad de Paraná se ubicó en 1.491,53 puntos en julio de 2025. Doce meses después, en julio de 2026, alcanzó los 2.200,17 puntos. La comparación entre ambos valores representa un incremento acumulado de aproximadamente 47,5%, un dato que permite dimensionar cuánto se encareció el mercado de alquileres durante ese período.

El recorrido comenzó en julio del año pasado con una de las variaciones mensuales más elevadas de toda la serie analizada. En ese mes, el índice aumentó 7,21% respecto del período anterior y alcanzó los 1.491,53 puntos. El dato marcó un comienzo de período con una fuerte aceleración en los precios de los alquileres en la capital entrerriana.

En agosto de 2025 se produjo una marcada desaceleración. El índice pasó a 1.504,58 puntos y registró una variación mensual de apenas 0,88%. Fue el incremento más bajo de todo el período comprendido entre julio de 2025 y julio de 2026. Sin embargo, la moderación fue temporal y al mes siguiente el mercado volvió a mostrar un aumento considerable.

Septiembre de 2025 fue, de hecho, el mes con mayor incremento mensual de todo el período. El índice de alquileres de Paraná avanzó 9,26% y pasó de 1.504,58 a 1.643,92 puntos. El salto registrado en ese mes explica una parte importante del crecimiento acumulado durante el segundo semestre de 2025 y marcó uno de los principales momentos de aceleración de la serie.

En octubre, el comportamiento fue considerablemente más moderado. El índice alcanzó los 1.670,29 puntos luego de registrar un incremento mensual del 1,60%. En noviembre, en tanto, la variación fue del 2,83%, llevando el indicador a 1.717,48 puntos.

El cierre de 2025 volvió a mostrar una aceleración. Durante diciembre, los alquileres registraron un incremento del 3,03% y el índice llegó a 1.769,54 puntos. De esta manera, el año terminó con un nivel de precios de alquileres significativamente superior al que se observaba apenas seis meses antes, cuando comenzaba el período analizado.

El comienzo de 2026 no modificó la tendencia. En enero, el índice se ubicó en 1.806,01 puntos, luego de una variación mensual del 2,06%. Aunque el aumento fue menor al registrado durante diciembre, significó un nuevo avance en el costo de los alquileres para quienes viven en Paraná y para quienes debieron enfrentar renovaciones o nuevos contratos.

Febrero volvió a mostrar una aceleración significativa. El índice subió 6,16% en un solo mes y alcanzó los 1.917,25 puntos. Se trató del segundo incremento mensual más importante de 2026 y el tercero más elevado dentro de todo el período analizado, solamente por detrás de septiembre y julio de 2025.

Durante marzo, la evolución fue algo más moderada. El indicador pasó a 1.966,93 puntos, con una variación mensual del 2,59%. De todos modos, el dato confirmó que el proceso de incremento continuaba y que el índice se acercaba rápidamente a los 2.000 puntos.

En abril de 2026 se produjo otro aumento significativo. El índice alcanzó los 2.050,05 puntos después de registrar una variación mensual del 4,23%. Con ese incremento, el indicador superó por primera vez en la serie considerada la barrera de los 2.000 puntos, reflejando el fuerte crecimiento acumulado en los meses anteriores.

En mayo, el ritmo de aumento volvió a moderarse. El índice llegó a 2.089,73 puntos, con una variación mensual del 1,94%. Aunque el porcentaje fue inferior al registrado en abril, los precios continuaron avanzando y consolidaron el nivel alcanzado durante el primer semestre del año.

Junio cerró con otro incremento del 2,28%. El índice pasó de 2.089,73 a 2.137,30 puntos. La misma variación se repitió en julio de 2026, cuando los alquileres volvieron a aumentar 2,28% y el indicador alcanzó los 2.200,17 puntos.

Así, julio de 2026 terminó siendo el punto más alto de toda la serie considerada. En apenas un año, el índice pasó de 1.491,53 a 2.200,17 puntos. El incremento acumulado fue de aproximadamente 47,5%, lo que significa que el nivel de precios registrado por el indicador creció casi a la mitad respecto del valor que tenía en julio del año anterior.

Los números también permiten observar que el proceso de aumento no respondió a una única aceleración puntual, sino que se extendió a lo largo de los doce meses. Si bien hubo períodos de mayor y menor intensidad, el índice avanzó en cada uno de los meses comprendidos entre julio de 2025 y julio de 2026. No hubo dentro de esta serie ningún mes en el que el indicador registrara una caída respecto del período anterior.

Entre los principales saltos mensuales aparecen septiembre de 2025, con un aumento del 9,26%; julio de 2025, con 7,21%; febrero de 2026, con 6,16%; abril de 2026, con 4,23%; diciembre de 2025, con 3,03%; marzo de 2026, con 2,59%; y junio y julio de 2026, ambos con incrementos del 2,28%.

En el otro extremo, agosto de 2025 fue el mes de menor incremento, con apenas 0,88%. Octubre de ese año también mostró una variación relativamente baja, del 1,60%, mientras que mayo de 2026 registró un aumento del 1,94%. Estos períodos de menor ritmo no alcanzaron para revertir la tendencia general de crecimiento que muestra el indicador.

La evolución adquiere especial importancia para las familias que alquilan una vivienda en Paraná, debido al peso que representa el costo habitacional dentro del presupuesto mensual. Un incremento acumulado de casi 48% en doce meses implica que quienes debieron afrontar nuevos contratos, actualizaciones o cambios de vivienda encontraron un escenario considerablemente más costoso que el que existía un año antes.

El informe de la Dirección General de Estadística y Censos permite, de esta manera, seguir de cerca la evolución del mercado de alquileres en la capital provincial a partir de un indicador específico. Más allá de las variaciones que se producen mes a mes, la comparación interanual es la que permite dimensionar con mayor claridad el recorrido de los precios: entre julio de 2025 y julio de 2026, el índice aumentó alrededor de 47,5%.

El dato también muestra que el incremento de los alquileres se produjo de manera acumulativa. Cada aumento mensual se incorporó sobre el nivel alcanzado previamente, haciendo que incluso porcentajes considerados moderados terminaran teniendo un efecto importante al observar toda la serie. Por eso, la diferencia entre los 1.491,53 puntos de julio de 2025 y los 2.200,17 puntos de julio de 2026 resulta mucho más significativa que la variación registrada en cualquiera de los últimos meses de manera aislada.

El comportamiento de los últimos meses, además, muestra cierta desaceleración respecto de los grandes saltos registrados durante 2025 y comienzos de 2026. Después del aumento del 6,16% de febrero y del 4,23% de abril, las variaciones de mayo, junio y julio se ubicaron por debajo del 2,5%. Sin embargo, esa menor velocidad no significó una reducción de los precios, sino simplemente un crecimiento a un ritmo más moderado.

Con julio de 2026 como último dato disponible en la serie analizada, los alquileres de Paraná cerraron un año de crecimiento sostenido. El índice oficial pasó de 1.491,53 puntos a 2.200,17, acumulando una suba cercana al 48%. La cifra vuelve a poner en evidencia la importancia del costo de la vivienda en la economía cotidiana de los hogares paranaenses y ofrece una fotografía concreta de cómo evolucionaron los alquileres durante los últimos doce meses.