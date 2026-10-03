Con goles de Lautaro Martínez, Diallo en contra, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni y Nicolás Paz, Argentine golea a Burkina Faso en el Monumental.

Argentina no le dio ninguna posibilidad a Burkina Faso y se fue al descanso con una contundente victoria por 5-0 en el Monumental. El equipo dirigido por Lionel Scaloni golpeó desde el comienzo, tuvo numerosas situaciones y convirtió cinco goles en apenas 45 minutos, mientras que el conjunto africano prácticamente no logró inquietar a Emiliano “Dibu” Martínez.

El seleccionado argentino arrancó decidido a marcar diferencias y rápidamente encontró la primera oportunidad. A los 2 minutos, Giay desbordó por la derecha y envió un centro atrás que terminó con Diallo derribándolo dentro del área. Penal para la Albiceleste.

Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución, pero Razak Guira adivinó la intención y contuvo el remate. Sin embargo, el arquero burkinés no pudo quedarse con el rebote y el delantero argentino apareció para empujar la pelota y poner el 1-0 a los 3 minutos.

Argentina mantuvo la presión y volvió a golpear a los 8’. Tras una jugada de Medina por la izquierda, Julián Álvarez encontró un rebote dentro del área y su intento terminó en el segundo gol, luego de que Diallo desviara la pelota contra su propio arco.

El dominio era absoluto y el tercero llegó a los 12 minutos. Lautaro Martínez asistió a Gianluca Prestianni, quien definió para marcar su primer gol con la Selección Mayor y estirar todavía más la diferencia.

Con el partido controlado, Argentina siguió generando ocasiones. Enzo Fernández tuvo el cuarto a los 19 minutos con un remate colocado que fue contenido por Guira, luego de una gran asistencia de taco de Julián Álvarez.

En un partido sin equivalencias, Argentina golea a Burkina Faso desde el arranque

Argentina golea a Burkina Faso en el Monumental

Burkina Faso apenas pudo acercarse al arco argentino. A los 17’, su capitán Chec Bebel Doumbia probó desde larga distancia, pero su remate se fue muy desviado. A los 30’, Jack Diarra volvió a intentar desde lejos, aunque la pelota fue controlada sin problemas por el Dibu Martínez.

A los 32’, Guira protagonizó otra buena intervención ante un cabezazo de Julián Álvarez, tras una combinación por izquierda entre Prestianni y Medina. Un minuto después, Nico Paz probó desde afuera del área y el arquero volvió a quedarse con la pelota.

Finalmente, el cuarto llegó a los 35’. Mac Allister lanzó un balón largo para Nico Paz, que fue bloqueado en primera instancia, pero insistió y terminó definiendo mano a mano para convertir el 4-0.

Argentina no se conformó. Un minuto después apareció el quinto: una brillante combinación colectiva a un toque terminó con Prestianni asistiendo a Julián Álvarez, quien solamente tuvo que empujar la pelota para decretar el 5-0.

El seleccionado argentino siguió buscando más. A los 38’, Prestianni armó una gran jugada personal y asistió a Lautaro, cuyo remate dentro del área fue nuevamente tapado por Guira, que pese a haber recibido cinco goles se convirtió en la figura de Burkina Faso.

Antes del descanso, Nico Paz estuvo cerca de marcar otro gol con un zurdazo que pasó muy cerca del ángulo y, a los 42’, Enzo Fernández volvió a encontrar a Julián Álvarez con una gran habilitación, aunque el delantero no pudo darle rosca a su definición y la pelota se fue apenas desviada.

Así, Argentina se fue al entretiempo con una goleada 5-0, después de un primer tiempo en el que dominó de principio a fin, generó una enorme cantidad de situaciones y prácticamente no permitió que Burkina Faso se acercara al arco de Martínez.