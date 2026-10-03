Policías salvaron la vida de una bebé en Concordia

Policías de Concordia reanimaron y trasladaron a tiempo a una bebé de tres meses que se había ahogado, logrando estabilizarla antes de su atención hospitalaria.

Efectivos de la Comisaría Primera de Concordia, que realizaban recorridas preventivas a bordo del móvil 1633, lograron reanimar y trasladar a tiempo a una bebé de tres meses que presentaba un cuadro de ahogamiento y dificultad respiratoria. El hecho ocurrió la noche del 27 de septiembre, pero recién trascendió este sábado cuando la madre se presentó en la dependencia policial para agradecer el accionad del personal.

Según se informó desde la policía, la intervención se produjo en inmediaciones de Cortada 71 y calle 16, en el barrio Carretera de la Cruz, cuando los familiares de la menor advirtieron la presencia del patrullero e intercedieron desesperadamente al notar que la niña había dejado de respirar.

La intervención de los policías

La dotación policial estuvo conformada por el Suboficial Mayor Cristian Pelizzari, el Sargento Primero Jonathan Segovia y el Cabo Franco Rodríguez. Ante la gravedad del cuadro, los funcionarios abordaron la emergencia de inmediato: subieron a la bebé junto a sus allegados al vehículo oficial y emprendieron el traslado con sirenas y balizas encendidas para abrir paso en el tránsito.

Durante el trayecto hacia el Hospital Felipe Heras, el personal policial aplicó maniobras de Heimlich pediátrica y primeros auxilios, logrando despejar las vías aéreas de la niña y estabilizarla de forma previa a su ingreso al nosocomio. Posteriormente, con la asistencia del equipo médico, la menor fue derivada con asistencia de oxígeno al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permaneció en observación y quedó reportada como hemodinámicamente estable.

Según se informó, Eliana Marina Galli, madre de la pequeña, se presentó ayer en la sede de la Comisaría junto a su hija para expresar su gratitud al personal actuante. La progenitora destacó el compromiso, la celeridad y el profesionalismo de los uniformados, cuya respuesta inmediata resultó determinante para salvar la vida de la lactante.