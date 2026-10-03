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Sionista ganó fácil por la Liga Provincial

Se disputó la fecha 13 de la Liga Provincial de la FBER. Sioni continúa como líder de la Zona C, mientras que Urquiza es el único escolta.

3 de octubre 2026 · 21:20hs
Sionista es el líder de la Zona C de la Liga Provincial.

Prensa Sionista

Sionista es el líder de la Zona C de la Liga Provincial.

Los resultados de las fecha 13 de la Zona C de la Liga Provincial de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) repercutieron fuerte en la tabla de posiciones. Sionista derrotó a Paracao 65 a 29 y se mantiene como líder; Urquiza no falló, le ganó en Santa Elena a Recreativo por 74 a 70 y sigue como escolta.

Ahora el lote de los terceros se agrandó y son cuatro equipos los que comparten esa lucha. Se originó así porque Olimpia derrotó a Ciclista 83 a 78 e Independiente en La Paz le ganó a Talleres 75 a 65. Con ello, Recreativo, Ciclista, Olimpia e Independiente están todos juntos con 21 puntos, señala Paraná Deportes.

Después, Quique volvió a celebrar al aprovecharse del colista Estudiantes y vencerlo en el parque por 68 a 56.

Restultados de la fecha 13 de la Zona C de la Liga Provincial

Urquiza 74 – Recreativo 70

Olimpia 83 – Ciclista 78

Estudiantes 56 – Quique 68

Independiente 75 – Talleres 65

Sionista 65 – Paracao 29

Posiciones

Sionista 24 puntos (11-2)

Urquiza 23 puntos (10-3)

Ciclista 21 puntos (8-5)

Recreativo 21 puntos (8-5)

Independiente 21 (8-5)

Olimpia 21 puntos (8-5)

Quique 20 puntos (7-6)

Talleres 15 puntos (2-11)

Paracao 15 puntos (2-11)

Estudiantes 14 puntos (1-12)

Olimpia y Quique sumaron para la APB

Los triunfos de Olimpia sobre Ciclista 83 a 78 y de Quique ante Estudiantes por 68 a 56 también sumaron para el torneo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), ante esta nueva modalidad que los partidos que coinciden entre Liga Provincial y Clausura local sean tenido en cuenta para el certamen asociativo

Los resultados de la Semana 8 fueron

Unión 56 – Recreativo 74

Estudiantes 79 – San Martín 55

Olimpia 83 – Ciclista 78

Estudiantes 56 – Quique 68

Este domingo: Ciclista – Estudiantes

Las posiciones

Recreativo 14 puntos (7-0)

Sionista 12 puntos (6-0)

Quique 13 puntos (5-3)

Estudiantes 12 puntos (4-4)

Olimpia 11 puntos (4-3)

Ciclista 9 puntos (3-3)

Rowing 9 puntos (3-3)

Talleres 9 puntos (2-5)

Paracao 8 puntos (2-4)

Patronato 7 puntos (1-5)

Unión 7 puntos (1-5)

San Martín 6 puntos (1-4)

Liga Provincial FBER Básquet APB
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