Una camioneta chocó contra un poste de alumbrado en Paraná Una Toyota Hilux chocó contra un poste de alumbrado en Paraná durante la madrugada, sin heridos y con alcoholemia negativa para el conductor. 17 de agosto 2026 · 07:52hs

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Paraná, donde una camioneta Toyota Hilux perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Don Bosco y Amaro Villanueva. Por circunstancias que son materia de investigación, el conductor de la camioneta circulaba por calle Don Bosco cuando perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste, en el que se encontraba encadenado un tráiler.

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LEER MÁS: Balacera en barrio Pancho Ramírez: un joven recibió dos disparos y hay dos detenidos tras el ataque El impacto provocó daños materiales, aunque afortunadamente el conductor del rodado no sufrió lesiones. En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes y practicó el test de alcoholemia al conductor. El resultado fue negativo.