Daniel Ruberto reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná

La Lista Verde obtuvo 1.240 votos y se impuso sobre la Lista Naranja, que reunió 418 sufragios y se quedó con la conducción del Sindicato Empleados de Comercio

La Lista Verde obtuvo 1.240 votos y se impuso sobre la Lista Naranja, que reunió 418 sufragios y se quedó con la conducción del Sindicato Empleados de Comercio

La Lista Verde obtuvo 1.240 votos y se impuso sobre la Lista Naranja, que reunió 418 sufragios y se quedó con la conducción del Sindicato Empleados de Comercio

Daniel Ruberto, el histórico dirigente mercantil, renovó así su mandato como secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná (SEC), que conducirá durante el período 2026-2030 junto a María Eugenia Velásquez, quien ocupará la subsecretaría general.

La Lista Verde obtuvo 1.240 votos y se impuso sobre la Lista Naranja, que reunió 418 sufragios.

La elección para la renovación de autoridades se desarrolló el viernesy convocó a las afiliadas y los afiliados del SEC Paraná. Sobre un padrón de 4.539 personas habilitadas para votar, la participación superó el 40%.

El padrón estuvo integrado por 4.111 trabajadores activos, 379 jubiladas y jubilados y 40 afiliados de Cerrito. Las urnas estuvieron disponibles para trabajadoras y trabajadores mercantiles de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde y Cerrito.

El resultado le permitió a la actual conducción continuar al frente de una de las organizaciones sindicales con mayor cantidad de afiliados del sector privado en Entre Ríos. La nueva comisión directiva asumirá en noviembre y tendrá un mandato de cuatro años.

Tras conocerse el resultado, Ruberto destacó el acompañamiento y agradeció a “todas y todos los empleados de comercio, por la confianza, por el respaldo una vez más”. En el mismo sentido aseveró: “Son ustedes y nadie más los artífices y responsables de que uno sea dirigente y siga conduciendo los destinos de nuestro querido Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná”.

El dirigente también hizo referencia al recorrido de la organización: “Algunas cosas debemos haber hecho bien en estos años para que nos sigan eligiendo”.

Desde la conducción remarcaron que el significado de la elección, más allá de los números, representó una nueva ratificación de la tarea desarrollada por la organización y de un proyecto sindical que buscará profundizar su trabajo durante los próximos cuatro años.

La elección volvió a poner en escena, además, la disputa interna por la conducción de una organización que representa a trabajadores de una actividad atravesada por distintas realidades laborales y por los cambios que experimenta el empleo en el sector privado.

Ruberto, que fue electo por primera vez en 1987, valoró especialmente las condiciones en que se desarrolló el proceso electoral. “Si algo queríamos como oficialismo era que se garantizara la transparencia del proceso electoral. La historia de nuestro gremio está por encima de una elección, y así fue”, sostuvo.

La jornada concluyó con un gesto de reconocimiento entre las listas: integrantes de la Lista Naranja se acercaron a felicitar a Ruberto y a los integrantes de la Lista Verde luego del recuento.

El dirigente también puso el acento en la participación de los afiliados y en la posibilidad de que sean los propios trabajadores quienes definan la conducción de su organización.

“Somos dirigentes de un gremio profundamente democrático y la responsabilidad que cada uno tiene nos ha sido delegada por la trabajadora y el trabajador de comercio”, afirmó. Y agregó: “En el sindicalismo que nosotros creemos y por el que luchamos, los ciclos y la representatividad se agotan cuando los trabajadores lo disponen, así de sencillo”.

Ruberto explicó que la comisión directiva que asumirá en noviembre continuará con una composición que combina dirigentes con trayectoria y nuevas incorporaciones.

El dirigente señaló que desde 2022 comenzaron a sumarse nuevos referentes a la conducción, con presencia de distintas generaciones y de jóvenes trabajadores. “Son mujeres y hombres de distintas generaciones, con mucha juventud, que asumieron el rol de dirigentes, trabajando incansablemente por esta organización”, manifestó al respecto.