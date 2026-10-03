Rally de Entre Ríos: Dos locales en puestos de podio al cabo del sábado.

En una muy particular segunda jornada de la fecha de Rally Argentino en nuestra provincia, solo dos protagonistas locales salieron a competir, y los dos están en ubicaciones de privilegio.

La séptima fecha del año del Campeonato Argentino de Rally se está disputando en la provincia de Entre Ríos, teniendo como eje a las localidades de Diamante y Valle María puntualmente, pero está siendo un tanto peculiar. Es que si ya era extraño ver a la categoría disputar una etapa de manera íntegra un día viernes, mucho más raro aún ha sido este sábado, en el que ¡solo se disputó un súper especial en todo el día! Y esto tiene su explicación.

El Rally Argentino decidió modificar por completo su cronograma de competencia de todo el fin de semana, ante las alertas meteorológicas que aseveraban que la jornada del sábado podría traer consigo tormentas de alta intensidad. Así, y buscando tratar de evitar que el evento no arrancara o se disputaran pocos kilómetros de carrera –tal como ocurrió el año pasado en este mismo escenario-, se cambió totalmente el esquema de la prueba. Así, el viernes ya fue un día total de carrera, que se complementaría con un súper especial restante, a disputarse el día sábado, sujeto a las condiciones meteorológicas.

Finalmente, los pronósticos equivocaron sus previsiones y la lluvia no se hizo presente en ningún momento del día, por lo que todo se pudo desarrollar con normalidad. De esta manera, este sábado por la tarde, 23 tripulaciones cumplieron con la etapa 1 al desandar el “Súper Especial Acceso Sur Diamante”, que tuvo 7,45 km. de extensión. Hete aquí que se agregó un detalle adicional a este tramo: los competidores que habían abandonado el día anterior podían sumarse a realizar este segmento de velocidad, pero solo a modo de exhibición, aunque esta opción no fue tomada por ninguno de los “desertores”.

Así entonces, en una fresca y algo ventosa tarde diamantina, desde las 16:23 horas, las tripulaciones comenzaron a sucederse, una tras otra, para desarrollar la única acción oficial que tendría el día. A su vez, con un marco tan agradable, gran cantidad de público tomó la propuesta sabatina de Rally Argentino, para ver y disfrutar a los mejores autos y pilotos de la especialidad en el país en competencia, en las afueras de esta reconocida localidad entrerriana por su festival de jineteada.

Rally de Entre Ríos: Dos locales en puestos de podio al cabo del sábado

Rally de Entre Ríos: Dos locales en puestos de podio al cabo del sábado.

Con todo, las 23 máquinas que se presentaron en línea de partida para desarrollar la especial la culminaron sin inconveniente alguno. Lo que sí ha provocado este tramo son algunos cambios de posiciones que, a continuación, tendrás al detalle.

En primer lugar, el papel más destacado de los pilotos entrerrianos es el de Leandro Bonnín. Con una máquina de la máxima categoría -que a su vez de un elevado nivel mundial-, el oriundo de Concepción del Uruguay está guiando a su Citroën C3 Rally2 al podio del clasificador general, siendo el tercero en discordia de quienes pelean por la punta de la carrera. Además, “Leo” aprovechó ese corto tramo de sábado para descontar, y ahora se ubica a 19,8 segundos del nuevo líder que es Miguel Baldoni (Skoda). Este último se subió a la punta de la carrera gracias a un brillante súper especial en el que dio vuelta la situación y lo relegó al segundo lugar a Federico Villagra (Skoda). La lucha entre ambos por el triunfo está encerrada en tan solo 2,1 segundos.

Mientras tanto, Nadia Cutro, la embajadora provincial que también está en competencia, llevó a su Toyota Yaris Maxi Rally a la segunda colocación dentro de la clase RC MR, aunque se encuentra a más de 1 minuto del puntero, Rubén Montoro (VW). De todas maneras, gran resultado parcial que es premio a la constancia y a la perseverancia de la “Gurisa”.

Lamentablemente, los otros dos entrerrianos que iniciaron la carrera pero abandonaron el viernes, no fueron de la partida en el tramo sabatino pero se espera a que se reenganchen para hoy domingo. La referencia es a los pilotos: Victorio Ballay (Citroën), que también compite en la RC MR al igual que Cutro, y Maximiliano Arnaiz (Ford), quien en esta fecha dice presente para integrar la nómina de anotados de la divisional menor de Rally Argentino, la RC5.

Este domingo se espera que se retome la normalidad al esquema de carrera y se dispute íntegramente la etapa 2, que será la definición misma de la prueba. Todo comenzará con el tramo N° 9: Especial Acceso Sur–Comisaría Ejido, de 18,99 km. de extensión, que se largará a las 08:43 hs., seguida por la 10: Arroyo Crespo–Valle María, de 10,39 km., desde las 09:36 hs. Tras ello habrá un service de las máquinas en la asistencia y el último rulo con la segunda pasada por ambos sectores, comenzando a las 11:44 hs. siendo, a la hora 12:37 el último de ellos que, además, tendrá la condición de Power Stage. No obstante, el cierre de la competencia será con el Súper Especial final “Camping Valle de la Ensenada”, de 3,55 kilómetros, que comenzará a las 13:10 hs.

Edición: Lisandro Trucco