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Diego Santilli: "Si Villarruel no está de acuerdo, que dé un paso al costado"

El jefe de Gabinete afirmó que le parece "una barbaridad" y "una falta de respeto" las expresiones de la vicepresidenta contra Javier Milei.

31 de julio 2026 · 13:15hs
El jefe de Gabinete afirmó que le parece una barbaridad y una falta de respeto las expresiones de la vicepresidenta contra Javier Milei. 

El jefe de Gabinete afirmó que le parece "una barbaridad" y "una falta de respeto" las expresiones de la vicepresidenta contra Javier Milei. 
El jefe de Gabinete afirmó que le parece una barbaridad y una falta de respeto las expresiones de la vicepresidenta contra Javier Milei. 

El jefe de Gabinete afirmó que le parece "una barbaridad" y "una falta de respeto" las expresiones de la vicepresidenta contra Javier Milei. 

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, consideró este viernes que la vicepresidenta Victoria Villarruel tendría que renunciar, al sostener que "si no está de acuerdo" con el Gobierno "dé un paso al costado".

"Es una falta de respeto y unos agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula", señaló en relación a declaraciones que la presidenta del Senado hizo recientemente a través de las redes sociales.

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Villarruel dijo que sentía una "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", en referencia a Javier Milei y un reposteo que el Presidente hizo de una publicación de la diputada Lilia Lemoine, donde asociaba a Villarruel con la diputada Marcela Pagano -exlibertaria- y hasta el propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Para Santilli, esas expresiones son "una barbaridad" y "una falta de sentido común" ante "un Presidente que agarró un país devastado". "No puedo entender por qué hace lo que hace. En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre poniendo palos en la rueda; un disparate", enfatizó.

El ministro coordinador sugirió entonces que "si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar que no crees que tenes que estar? Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y lo compita".

Diego Santilli Victoria Villarruel acuerdo
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