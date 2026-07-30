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Agua potable: continúa la limpieza de la cisterna del centro de distribución Ejército

Se realiza este jueves la última etapa de inspección técnica y de desinfección en el centro de distribución Ejército de agua potable, en Paraná

30 de julio 2026 · 15:08hs
Es la última etapa de los trabajos de inspección técnica y de desinfección en el centro de distribución Ejército de agua potable

Es la última etapa de los trabajos de inspección técnica y de desinfección en el centro de distribución Ejército de agua potable,en Paraná

Este jueves continuarán los trabajos de inspección técnica y de desinfección en el centro de distribución Ejército de agua potable. El plan de acción fue iniciado días atrás y abarca el relevamiento integral de la estructura de la cisterna de reserva y su limpieza. Se completarán las intervenciones técnicas previstas para optimizar la eficiencia operativa del servicio.

Durante el desarrollo de estos trabajos programados se reducirá parcialmente el volumen de agua almacenada en la cisterna, pero no afectará el abastecimiento del agua potable desde el centro de distribución Ejército –tanto por sistema de bombeo como por gravedad– hacia las zonas oeste, sudoeste y sur de la ciudad.

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Tal como ocurrió durante la primera etapa de las tareas realizada el viernes 17 de julio, se advierte ante posibles casos de turbiedad residual que pueda registrarse transitoriamente en el suministro distribuido por la red pública, debido al eventual levantamiento de partículas y sedimentos de barros. Esa leve alteración temporal en la transparencia del agua es inocua.

La duración estimada de esta intervención integral es de aproximadamente cinco horas, hasta antes de la medianoche.

Concluidas las tareas técnicas de relevamiento y de desinfección, a medida que se complete el llenado de la cisterna del centro de distribución, el abastecimiento del suministro por la red pública se irá normalizando gradual y progresivamente, a lo largo de la madrugada y durante la mañana del viernes. En tanto que en caso de persistir la turbiedad en el agua en la vivienda, se recomienda dejar correr el suministro potabilizado durante unos minutos, hasta tanto se recupere su habitual aspecto.

Asimismo, se recomienda a los automovilistas transitar con precaución por calle General Espejo, en el tramo próximo a la intersección con calle El Paracao, debido a que las maniobras de vaciado, lavado y posterior puesta en servicio de las instalaciones pueden ocasionar, de manera transitoria, la presencia de remanentes de agua y sedimentos sobre la calzada de circulación vehicular.

Esta intervención forma parte de un plan de revisión integral de los centros de distribución que componen el sistema de abastecimiento de agua potable de Paraná. Similares tareas de relevamiento técnico, limpieza, desinfección y verificación operativa serán ejecutadas en Lola Mora, Parque del Lago y Ramírez durante los próximos meses, con el propósito de optimizar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura del servicio.

Agua potable Limpieza Paraná
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