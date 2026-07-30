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El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

Advirtieron por actos de vandalismo y el descarte de contenedores indebido de residuos, que dañan el servicio y afectan los desagües pluviales.

30 de julio 2026 · 19:08hs
El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná.

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná.

La Municipalidad de Paraná reiteró el pedido a los vecinos para hacer un uso responsable de los contenedores de residuos, con el objetivo de preservar el sistema de recolección, evitar daños en el equipamiento y contribuir al correcto funcionamiento de los desagües pluviales.

La campaña de concientización se enmarca en la preparación para la temporada de lluvias y ante la influencia del fenómeno de El Niño, cuando aumenta el riesgo de anegamientos por la obstrucción de bocas de tormenta y conductos pluviales.

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El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, señaló que el sistema enfrenta dos problemas recurrentes: los hechos de vandalismo sobre los contenedores y el depósito de residuos que no corresponden.

"Se han registrado daños e incluso la quema de numerosos contenedores. Estas situaciones afectan un servicio esencial y obligan al Municipio a destinar recursos para su reparación o reposición", indicó el funcionario.

Hirschfeld explicó que durante los meses más cálidos suelen incrementarse los incendios provocados por el descarte de brasas o cenizas calientes dentro de los contenedores, una práctica que deteriora rápidamente estas estructuras y compromete el servicio de recolección.

Trabajo coordinado

Para prevenir este tipo de hechos, el Municipio trabaja de manera coordinada con Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, además de realizar un monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad para intervenir con rapidez.

El funcionario también recordó que los contenedores están destinados exclusivamente a residuos domiciliarios. Arrojar escombros, restos de poda, cubiertas u otros materiales voluminosos puede dañar los equipos de recolección y generar mayores costos para el sistema.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que los residuos especiales deben depositarse junto al contenedor y solicitar su retiro a través de la línea 147, donde se coordina el servicio correspondiente.

El Municipio remarcó que mantener los residuos dentro de los contenedores evita que sean arrastrados por el agua durante las lluvias, reduciendo las obstrucciones en los desagües y el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, Paraná cuenta con 30 circuitos de recolección de residuos y un operativo de limpieza que funciona las 24 horas, con refuerzos en avenidas, corredores principales y el área céntrica.

contenedores Limpieza Paraná
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