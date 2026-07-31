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Paraná: murió el caballo rescatado tras caer a un arroyo

Pese al intenso operativo de varias horas realizado por diversos organismos, el equino no logró recuperarse del cuadro de hipotermia y murió

31 de julio 2026 · 12:38hs
Pese al intenso operativo de varias horas realizado por diversos organismos

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Paraná

Pese al intenso operativo de varias horas realizado por diversos organismos, el equino no logró recuperarse del cuadro de hipotermia y murió

El caballo que había sido rescatado con vida este jueves luego de caer a un arroyo en la zona de calles Tratado del Cuadrilátero y Rondeau, en la zona este de Paraná, murió horas después debido a las complicaciones derivadas del tiempo que permaneció atrapado.

El animal había logrado ser extraído tras un arduo trabajo, pero su cuadro clínico era sumamente delicado.

Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad.

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La labor de rescate comenzó en horas de la mañana del jueves y demandó un amplio despliegue de personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y auxiliares de Protección Civil. La intervención se extendió durante gran parte de la jornada debido a la fisonomía del lugar y la compleja geografía, que dificultaron considerablemente las maniobras de extracción.

Al momento de su liberación, el animal presentaba un avanzado cuadro de hipotermia tras haber pasado varias horas dentro del agua. Por este motivo, fue trasladado de inmediato para recibir atención veterinaria especializada.

Sin embargo, a pesar de los cuidados médicos, el equino no pudo sobreponerse a las secuelas del incidente y falleció a las pocas horas.

Tras el triste desenlace, las autoridades locales enfatizaron la necesidad de extremar los cuidados con los animales en zonas de riesgo y no incurrir en maltrato animal.

Paraná Caballo Arroyo Maltrato animal Hipotermia
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