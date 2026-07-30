La Convención Regional de los Testigos de Jehová comienza este viernes en Paraná

Bajo el lema “Felices para siempre”, el CPC será la sede de tres jornadas abiertas a la comunidad, organizadas por los Testigos de Jehová.

Guillermo Guerra y Roberto Contreras son portavoces regionales de los Testigos de Jehová e invitan a participar del evento

Los Testigos de Jehová llevan adelante su ciclo de asambleas regionales en todo el país, con un mensaje centrado en la esperanza y la aplicación práctica de principios bíblicos. En Paraná el evento tendrá lugar desde este viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto, en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

El programa está diseñado para ser puntual y accesible. Las puertas del CPC se abrirán a las 8 de la mañana, mientras que el programa oficial comenzará a las 9:20 de la mañana cada día. Tras un intermedio al mediodía, las actividades se reanudarán para finalizar entre las 15:30 y las 16:30, dependiendo de la jornada. La entrada es libre y gratuita, e invitan a participar.

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Guillermo Guerra, portavoz regional proveniente de Rosario, destacó la flexibilidad para los asistentes: “El horario lo puede poner la persona. Puede ir un ratito, el tiempo que tenga. Puede hasta elegir qué tema escuchar o en qué horario quiere estar allí presente”

El lema de este año, “Felices para siempre”, busca explorar la felicidad no como un momento efímero, sino como una cualidad basada en las enseñanzas del Sermón del Monte. Según los organizadores, el objetivo es demostrar que es posible mantener una actitud positiva a pesar de las adversidades cotidianas. “La felicidad está ligada intrínsecamente con la esperanza, pero la esperanza es algo que hay que construir y hay que trabajar”, explicó Roberto Contreras, portavoz regional que viajó desde Montevideo para el evento.

Contreras añadió que el encuentro busca fomentar la empatía: “Es un momento donde aprendo del otro, porque las realidades del otro me dan lecciones de vida para mí”, subrayó.

El CPC será la sede de la convención de los Testigos de Jehová

Innovación audiovisual

Una de las grandes apuestas de esta convención es su componente multimedia. Ante la tendencia actual de consumo de contenido visual, la organización presentará los episodios 4, 5 y 6 de la serie “Las buenas noticias según Jesús”, una producción que relata la vida del líder cristiano basándose estrictamente en el texto bíblico.

Sobre esta producción, Contreras comentó: “No es ficción, está puramente tomado el relato bíblico. Es como si uno leyera la Biblia, pero la estuviera viendo en video”

Por su parte, Guerra enfatizó que estas enseñanzas siguen siendo relevantes hoy: “Voy a aprender algo que se escribió hace mucho tiempo, pero sigue siendo actual. Esto me sirve para la vida, es una enseñanza práctica”

Convocatoria extendida

Una de las novedades más destacadas de este año es la ampliación del calendario en la capital entrerriana. Si bien la primera de las asambleas comienza hoy, la organización confirmó que la actividad continuará durante los dos fines de semana siguientes de agosto.

Guillermo Guerra, portavoz regional, explicó la importancia de esta sede: “Paraná es una ciudad que hace tiempo nos viene recibiendo. El CPC tiene una capacidad muy grande para que podamos alojar las tres convenciones este año que vamos a tener. Es la primera vez que hacemos tres seguidas”.

Guillermo Guerra y Roberto Contreras son portavoces regionales de los Testigos de Jehová e invitan a participar del evento

Alcance global

El evento en Paraná se suma a un esfuerzo masivo que incluye 6.000 convenciones en 450 idiomas a nivel mundial. En Argentina, se han programado 71 asambleas, incluyendo versiones en quechua boliviano, wichí y lenguaje de señas.

En la región de Entre Ríos, además de las fechas en Paraná, se realizarán encuentros en Concordia, el 6 de septiembre; y Concepción del Uruguay del 11 al 13 de septiembre.

La organización subrayó que la invitación es para “absolutamente todos”. La entrada es gratuita, no se realizan colectas de ningún tipo y no es necesario un registro previo.

Los interesados pueden acudir con su propia Biblia y se permite el ingreso con alimentos o mate para disfrutar de las jornadas en familia

Para quienes deseen obtener más información o acceder a materiales sobre temas de interés social, los portavoces recomendaron visitar su sitio oficial www.jw.org, el cual es de acceso libre y anónimo.