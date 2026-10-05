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Paraná: dos personas lesionadas tras el accidente entre una moto y una bicicleta

Una moto y una bicicleta chocaron y terminaron contra un auto en la intersección de avenida Almirante Brown y Gobernador Manuel Crespo, en Paraná.

5 de octubre 2026 · 23:17hs
El accidente fue en avenida Almirante Brown y Gobernador Manuel Crespo

Bomberos Voluntarios

El accidente fue en avenida Almirante Brown y Gobernador Manuel Crespo, en Paraná. 

Una moto y una bicicleta chocaron y terminaron contra un auto este lunes por la noche en la intersección de avenida Almirante Brown y Gobernador Manuel Crespo, en Paraná. Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San Martín.

Los datos del accidente en Paraná

El automóvil se encontraba detenido sobre Almirante Brown, a la espera de que el semáforo habilitara el paso. Por motivos que se trataron de establecer, la motocicleta y la bicicleta colisionaron entre sí y luego impactaron contra el auto.

Dos personas lesionadas se encontraban sobre la cinta asfáltica tras el accidente, por lo que personal de Bomberos Voluntarios de Paraná procedió rápidamente a brindarles asistencia, trabajando en colaboración con personal del 107 Emergencias.

Luego de ser estabilizadas y asistidas, ambas personas fueron trasladadas hacia el Hospital San Martín para recibir la atención médica correspondiente. Finalizada la asistencia, Bomberos realizó la verificación y prevención sobre los vehículos involucrados y la zona del siniestro, adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevos riesgos y brindar seguridad a vecinos y transeúntes.

Personal policial trabajó en el lugar para recabar las pruebas necesarias y establecer la mecánica del accidente. Tras la asistencia, Bomberos verificó los vehículos y realizó tareas de prevención en la zona para evitar nuevos riesgos y resguardar a vecinos y transeúntes.

Paraná Accidente Crespo
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