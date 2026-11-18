La creciente del río Paraná no da tregua en la zona ribereña y una de las comunas más afectadas por el avance de las aguas es la zona costera de Rincón del Doll.

La comuna de Rincón del Doll informó que realizó una barrera de contención.

Rincón del Doll: vecinos sacaron un auto con caballos en medio de la creciente.

La creciente del río Paraná no da tregua en la zona ribereña y una de las comunas más afectadas por el avance de las aguas es la zona costera de Arroyo Doll y Rincón del Doll , en el departamento Victoria. En las últimas horas, un vecino tuvo que retirar su auto tirado por tres caballos y con el agua ingresando en el interior.

El video muestra cómo sacaron el auto de un vecino que tal vez pensó que tendría tiempo de ponerlo en lugar más seguro.

La preocupación en Rincón del Doll

La preocupación de la gente de la zona está puesta en próximas lluvias, según vecinos que viven en el lugar, el arroyo Doll tiene dificultades para desagotar y, cuando desborda, el agua se vuelca hacia zona poblada. La expectativa es que no llueva mientras la creciente sigue presionando sobre la costa.

Ante esta situación, algunos vecinos recordaron que hace unos años atrás, ante una bajante del río, un grupo de máquinas excavadoras taparon el acceso a un canal. El objetivo era que no entre agua al islote para poder sembrar y tener animales, según indicaron los trabajadores en ese momento.

Los lugareños indicaron que ante una creciente muy grande como la que se está viviendo, por ese canal se desagotaba mucha agua rumbo al riacho Victoria. Ahora, el río avanzó sobre la calle principal que desemboca en la zona costera donde viven varios vecinos de Rincón del Doll.

La comuna de la localidad informó que ante el avance del agua, se construyó una barrera de contención de tierra para evitar que llegue a sectores más poblados.

"Agradecemos a Vialidad Provincial por su respuesta inmediata y el valioso apoyo brindado para llevar adelante estos trabajos. Seguimos trabajando de manera conjunta, con compromiso y responsabilidad, para cuidar a nuestros vecinos", indicaron.