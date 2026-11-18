El bloque de concejales del PJ repudia la instigación a la violencia contra la intendenta de la ciudad de Paraná, Rosario Romero. Fue en un streaming.

El bloque de concejales del PJ repudia la instigación a la violencia contra la intendenta, Rosario Romero.

El Bloque de Concejales Justicialistas de Paraná expresó su enérgico repudio ante las declaraciones realizadas en un programa de streaming, donde uno de sus participantes instó públicamente a “quemar la casa de la intendenta Rosario Romero”.

El hecho adquiere mayor gravedad institucional porque esas expresiones fueron avaladas y difundidas desde los perfiles del concejal Maximiliano Paulin, con la participación de un funcionario provincial (el secretario de Transporte Aníbal Stersen).

El comunicado del bloque de concejales del PJ

“Los discursos de odio en las redes y en los medios de comunicación son peligrosos. Instigar públicamente a la violencia no puede ser tomado como una broma ni como una expresión más del debate político. Se trata de una conducta de extrema gravedad que podría tener consecuencias penales, especialmente cuando encuentra respaldo y difusión por parte de representantes elegidos democráticamente y funcionarios públicos”, señalaron desde el bloque.

Asimismo, consideraron que el episodio constituye un hecho de gravedad institucional que no puede ser naturalizado ni relativizado. “Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos contribuir a la convivencia democrática, al respeto y a la resolución pacífica de las diferencias. No se puede utilizar la violencia como herramienta de comunicación o propaganda política”.

Desde el bloque también recordaron el contexto de violencia y vandalismo que atraviesa la ciudad: en lo que va del año fueron vandalizados más de 60 colectivos del transporte urbano y, solamente durante la última semana, se registró la quema de cuatro contenedores de manera simultánea en diversos puntos de la ciudad.

“En una ciudad que enfrenta hechos concretos de vandalismo y violencia, utilizar un medio de comunicación para instalar que ‘le van a quemar la casa a la intendenta’ es una irresponsabilidad enorme”, siguió el comunicado enviado a UNO.

Para el final manifiesta: “Mucho más cuando ese contenido es compartido y avalado por un concejal y un funcionario provincial, que deberían ser los primeros en promover el respeto por las instituciones y la convivencia democrática”.