La competencia se realizará entre el sábado y el lunes en Paraná, en los diamantes de Sóftbol Play y el Polideportivo del CEF N°5. Habrá 12 equipos.

Paraná se prepara para vivir tres días a puro sóftbol con la quinta edición del Campeonato Nacional Femenino, una competencia de la modalidad Slow Pitch +35 que reunirá a 12 equipos provenientes de diferentes localidades de la Argentina. El certamen se desarrollará desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

La actividad se centrará en dos escenarios de la capital entrerriana: el diamante del Club Sóftbol Play y el Polideportivo CEF N° 5.

La propuesta contará con la participación de representantes de Santiago del Estero, Buenos Aires, Gualeguay, Concordia, Villaguay, Oro Verde y Paraná. Los conjuntos estarán divididos en dos zonas de seis equipos, en un campeonato que tendrá como protagonistas a jugadoras mayores de 35 años y que buscará combinar la competencia deportiva con un espacio de encuentro y camaradería.

Los equipos participantes serán Panteras, de Santiago del Estero; Diablas, de Buenos Aires; La Olla, de Gualeguay; Halcones, de Villaguay; Concordia; Culebras y Valquirias, de Oro Verde; y Cef N° 5, Talleres, Don Bosco, Blue Play y Las Naranjas Softbol Play, de Paraná. Este último conjunto será uno de los organizadores de la competencia, junto al Club Sóftbol Play.

La actividad comenzará el sábado a las 9 y se extenderá durante toda la jornada, con partidos que se disputarán hasta aproximadamente las 23. El cronograma continuará durante el domingo y el lunes, cuando se completará el certamen. Todos los encuentros serán transmitidos a través de YouTube, lo que permitirá seguir las alternativas del torneo desde cualquier lugar.

Lo que se vienen en el Campeonato Nacional de Sóftbol Femenino Slow Pitch

El torneo tendrá dos particularidades. La primera será el reglamento de ponches, en el que cada jugadora ponchada deberá ponerse algo divertido (alguna prenda de color, bigote artificial, etc) provisto por la organización, sacarse una foto para las redes de la competencia y, en su siguiente turno de bateo, deberá hacerlo con esa misma prensa. La segunda será que una vez que finalice cada partido, árbitros y planilleros eligirán a la jugadora destacada del cotejo, a quien se le entregará un presente por parte de la organización.

Además de la propuesta deportiva, el diamante del Club Sóftbol Play contará con un espacio destinado a artesanos, puestos de indumentaria deportiva, elementos vinculados a la disciplina y diferentes alternativas gastronómicas, con comidas y bebidas para quienes se acerquen a disfrutar de las jornadas, además de DJs para animar cada jornada.

La entrada será libre y gratuita en ambos escenarios durante los tres días de competencia. De esta manera, Paraná volverá a convertirse en punto de encuentro del sóftbol femenino nacional, con una convocatoria que reunirá a 12 equipos y que tendrá al deporte, la integración y la camaradería como protagonistas.