Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Un incendio en una vivienda de Estación Puíggari fue controlado por bomberos tras originarse por un descuido al encender una churrasquera.

En la tarde de este domingo, personal policial de la Comisaría de Libertador San Martín fue alertado sobre un incendio en una vivienda ubicada en la calle Teresa de Calcuta, en Estación Puíggari (ubicada en el municipio de Libertador San Martín, departamento Diamante). El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban una recorrida prevencional por la zona.

Al llegar al lugar, constataron que el foco ígneo afectaba la estructura de un garaje, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de los Bomberos Voluntarios. Gracias a su rápida intervención, el fuego fue controlado y extinguido por completo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro, aunque sí se reportaron daños materiales en el sector afectado.

Según las primeras averiguaciones, el incendio se originó accidentalmente cuando el propietario de la vivienda encendió una churrasquera sin notar que, en las cercanías, había un recipiente con combustible, lo que generó una rápida propagación de las llamas.